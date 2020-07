Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 20.07.2020

Kursziel: 4,70 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 28.05.2020: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media

International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten

von Blumenthal stuft die Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von

EUR 3,70 auf EUR 4,70.

Zusammenfassung:

Nach der Veröffentlichung hervorragender vorläufiger Zahlen für das zweite

Quartal erwartet das Management für 2020 ein EBITDA von EUR4,5 Mio. (EBITDA

2019: EUR3,5 Mio.). Dies entspricht einem erwarteten EBITDA-Wachstum von fast

29% in einem Jahr, das wahrscheinlich die schlimmste Rezession seit dem

Zweiten Weltkrieg erleben wird. Wenn ad pepper ihr Ziel erreicht, wäre dies

eine erstaunliche Leistung, und wir haben keinen Zweifel daran, dass dies

der Fall sein wird. Bisher haben wir erwartet, dass der

Digitalisierungstrend dem rezessiven Gegenwind entgegenwirkt. Tatsächlich

hat die Pandemie zu einer deutlich größeren Verschiebung der Werbebudgets

von offline zu online geführt, als wir erwartet haben. Diese Verschiebung

ist so stark, dass sie die schrumpfenden Werbebudgets bei weitem überwiegt.

ad pepper als rein digitales Werbeunternehmen wird weiterhin enorm von

dieser Verschiebung profitieren. Wir erhöhen unsere Prognosen für 2020E und

die Folgejahre. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von

EUR4,70 (zuvor EUR3,70). Wir stufen die Aktie von Hinzufügen zu Kaufen hoch.

First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper

media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von

Blumenthal upgraded the stock to BUY and increased the price target from

EUR 3.70 to EUR 4.70.

Abstract:

Following publication of excellent preliminary Q2 figures management is

guiding towards EBITDA of EUR4.5m in 2020 (2019 EBITDA: EUR3.5m). This

corresponds to expected EBITDA growth of almost 29% in a year which will

likely see the worst recession since World War II. If achieved, this would

be an amazing performance, and we have no doubt that ad pepper will reach

it. We had expected digitisation trends to counter recessionary headwinds.

However, the pandemic has led to a much greater shift in advertising

budgets from offline to online than we had anticipated. This massive shift

has far outweighed shrinking ad budgets. And as a purely digital

advertising company, ad pepper is benefitting tremendously from this shift.

We increase our forecasts for 2020E and the following years. An updated DCF

model yields a new price target of EUR4.70 (previously: EUR3.70). We upgrade

the stock from Add to Buy.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die

vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21233.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-übermittelt durch die EQS Group AG.-

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.