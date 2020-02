^

Original-Research: ADVA Optical Networking SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ADVA Optical Networking SE

Unternehmen: ADVA Optical Networking SE

ISIN: DE0005103006

Anlass der Studie: Geschäftsbericht 2019

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 24.02.2020

Kursziel: EUR8,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 5. November 2019 (vorher: Kaufen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ADVA Optical

Networking SE (ISIN: DE0005103006) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes

bestätigt seine ADD-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 8,60 auf EUR

8,00.

Zusammenfassung:

Das Geschäftsjahr 2019 von ADVA endete stark mit einem Umsatzwachstum im

vierten Quartal von 14,9% gegenüber Vj. im Vergleich zu 10,9% im

Gesamtjahr. Die Pro-forma-EBIT-Marge im Q4/19 (vor Abschreibungen auf

akquisitionsbedingte immaterielle Vermögenswerte, Aufwendungen für

aktienbasierte Vergütung und Restrukturierungsaufwendungen) betrug 6,8%

gegenüber dem Gesamtjahreswert von 4,5%. Der Ausbruch des Coronavirus in

China hat jedoch die Lieferkette von ADVA seit Anfang dieses Jahres stark

unterbrochen, und das Management erwartet für Q1/20 einen

Pro-forma-EBIT-Verlust. Ungeachtet der aktuellen Probleme in der

Lieferkette in China strebt ADVA eine Umsatzsteigerung von 5% auf >EUR580

Mio. für das Gesamtjahr und eine Pro-forma-EBIT-Marge von 5% an. Basierend

auf Gesprächen mit dem Management im Anschluss an die Ergebnisse stellen

wir fest, dass diese Guidance auf einer Erholung der Produktion

chinesischer Lieferanten bis zum frühen zweiten Quartal 20 beruht. Wir

gehen davon aus, dass es den chinesischen Behörden gelingen wird, das

Coronavirus in einem ähnlichen Zeitrahmen zu unterdrücken, und übernehmen

die Managementguidance für 2020 als unsere eigene Prognose. Unsere

vorherige Umsatzprognose für 2020 belief sich auf EUR598 Mio. Wir haben

jedoch die Prognosen für 2021 und die folgenden Jahre unverändert gelassen,

unter der Annahme, dass die im Jahr 2020 entgangenen Einnahmen später

wieder hereingeholt werden. Wir haben unser Kursziel von EUR8,60 auf EUR8,00

gesenkt, um unsere niedrigere Prognose für 2020 widerzuspiegeln, aber auch

die Erhöhung unserer WACC-Schätzung von 9,3% auf 10,0%, um das zunehmende

Risiko zu erfassen, dass das Coronavirus die Volkswirtschaften außerhalb

Chinas negativ beeinflusst. Wir behalten unsere ADD-Empfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on ADVA

Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006). Analyst Simon Scholes

reiterated his ADD rating and decreased the price target from EUR 8.60 to

EUR 8.00.

Abstract:

ADVA's fourth quarter produced a strong finish to 2019 with revenue growing

14.9% y-o-y compared with 10.9% for the full year. Meanwhile the Q4/19 pro

forma EBIT margin (before amortisation of acquisition-related intangible

assets, stock compensation expenses and restructuring expenses) was 6.8%

versus the full year figure of 4.5%. However, the outbreak of the

coronavirus in China has severely interrupted ADVA's supply chain since the

beginning of this year and management expects a pro forma operating loss in

Q1/20. Current supply chain problems in China notwithstanding, ADVA is

guiding towards a full year revenue increase of 5% to >EUR580m and a 5%

pro forma EBIT margin. Based on conversations with management following the

results, we gather that this guidance is based on a recovery in output by

Chinese suppliers by early Q2/20. We expect the Chinese authorities to

succeed in suppressing the coronavirus on a time scale similar to this and

so adopt management guidance for 2020 as our own forecast. Our previous

2020 revenue forecast was EUR598m, but we have left forecasts for 2021 and

subsequent years unchanged on the assumption that revenue forgone in 2020

will be recouped later. We have reduced our price target from EUR8.60 to

EUR8.00 to reflect our lower 2020 forecast but also an increase in our WACC

estimate from 9.3% to 10.0% to capture the increasing risk that the

coronavirus will negatively impact economies outside China. We maintain our

Add recommendation.

