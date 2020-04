^

Original-Research: ADVA Optical Networking SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ADVA Optical Networking SE

Unternehmen: ADVA Optical Networking SE

ISIN: DE0005103006

Anlass der Studie: Q1 20-Ergebnisse

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 28.04.2020

Kursziel: EUR7,10

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 05. November 2019 (vorher: Kaufen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ADVA Optical

Networking SE (ISIN: DE0005103006) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes

bestätigt seine ADD-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 8,00 auf EUR

7,10.

Zusammenfassung:

Die Q1/20-Ergebnisse wurden durch die durch Covid-19-bedingte Unterbrechung

der Lieferkette von ADVA in China beeinträchtigt. Das Ausmaß der Auswirkung

auf den Umsatz lag bei EUR10 Mio. und damit am unteren Ende der vom

Management im Februar vorgegebenen Prognose von EUR10 bis EUR20 Mio., während

das Proforma-EBIT für Q1/20 mit EUR-1,6 Mio. besser als die Konsensprognose

von EUR-3,1 Mio. ausfiel. Die Wiederherstellung der 100%-igen

Produktionskapazität bei ADVAs chinesischen Versorgungszentren dürfte in

diesem Quartal für eine Rückkehr zur Profitabilität sorgen. Das Management

hat jedoch die Prognose für das Jahr 2020 für einen Umsatz von mehr als

EUR580 Mio. und eine Proforma-EBIT-Marge von über 5% zurückgezogen und

aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der Tiefe und Dauer der durch die

Pandemie verursachten Rezession keine neue Prognose abgegeben. Die

wachsende Bedeutung von Remote Working, Media Streaming und Online Gaming

während der Pandemie lässt darauf schließen, dass die Aufträge von

Kommunikationsdienstleistern und Internetinhaltsanbietern, die zusammen ca.

75% des Konzernumsatzes ausmachen, robust bleiben werden. ADVA hat jedoch

eine Zurückhaltung bei Investitionen von Privatunternehmen festgestellt

(ca. 25% des Konzernumsatzes). Angesichts der Tatsache, dass dies die

profitabelste Kundengruppe ist, erwarten wir, dass die Proforma-Bruttomarge

in den Jahren 2020 und 2021 eher im niedrigen 30er Prozentbereich liegen

wird als in der 35 bis 37%-igen Spanne von 2018-19. Wir gehen davon aus,

dass umfassende Testprogramme auf Covid-19 und/oder ein wirksamer

Covid-19-Impfstoff erst 2021 verfügbar sein werden, und erwarten daher bis

2022 keine vollständige Erholung des Umsatzwachstums und der Rentabilität.

Ab 2022 erwarten wir bedingt durch Investitionen in das Internet der Dinge,

5G-Initiativen für Mobiltelefonie und Fibre-Deep-Initiativen eine

Beschleunigung des Umsatzwachstums. Dies dürfte zur Folge haben, dass sich

die Margen vergrößern, da sich der Umsatzmix von dem Optical Networking hin

zu den profitableren Carrier/Network Function Virtualisation- and Network

Synchronisation-Segmenten verlagert. Wir reduzieren unser Kursziel auf

EUR7,10 (zuvor EUR8,00), um die Anpassungen unserer Prognosen nach unten

widerzuspiegeln, behalten jedoch unsere Hinzufügen-Empfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on ADVA

Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006). Analyst Simon Scholes

reiterated his ADD rating and decreased the price target from EUR 8.00 to

EUR 7.10.

Abstract:

Q1/20 results were adversely affected by the covid-19-related interruption

of ADVA's supply chain in China. However, the magnitude of the revenue

impact at EUR10m was at the lower end of the guidance of EUR10-20m given by

management in February while Q1/20 proforma EBIT at EUR-1.7m was better than

the consensus forecast of EUR-3.1m. The restoration of 100% manufacturing

capacity at ADVA's Chinese supply hubs should ensure a return to

profitability this quarter. However, management has withdrawn previous 2020

guidance for revenue of more than EUR580m and a proforma EBIT margin above 5%

and, due to uncertainty as to the depth and duration of the

pandemic-induced recession, has given no new guidance. The growing

importance of remote working, media streaming and online gaming during the

pandemic suggest that revenues from communications service providers and

internet content providers, which together account for ca. 75% of revenues,

will remain resilient. However, ADVA has noted reluctance to invest by

private enterprise customers (ca. 25% of revenues). Given that this is the

most profitable customer group, we expect the overall proforma gross margin

to be in the low 30s in 2020 and 2021 rather than the 35-37% range seen

during 2018-19. We assume that comprehensive testing for covid-19/and or a

viable covid-19 vaccine will not be available until 2021, and so do not

expect a full recovery in revenue growth and profitability until 2022. From

2022 on, we expect accelerating revenue growth as investment in the

Internet of Things, 5G mobile telephony and fibre deep initiatives gather

pace. Meanwhile margins should widen as the revenue mix shifts away from

optical networking towards the more profitable carrier/network function

virtualisation and synchronisation segments. We reduce our price target to

EUR7.10 (previously: EUR8.00) to reflect downward revisions to our forecasts

but retain our Add recommendation.

