^

Original-Research: Almonty Industries Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Almonty Industries Inc.

Unternehmen: Almonty Industries Inc. ISIN: CA0203981034

Anlass der Studie: Verbindliche Finanzierungszusage Empfehlung: Kaufen seit: 03.02.2020 Kursziel: CAD1,45 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von CAD 1,35 auf CAD 1,45.

Zusammenfassung: Almonty hat von der KfW IPEX-Bank eine verbindliche Zusage über USD76 Mio. für die Projektfinanzierung der Wolframmine Sangdong in Südkorea erhalten. Die Oesterreichische Kontrollbank AG hat sich inzwischen verpflichtet, auf der Grundlage des 2018 mit Global Tungsten and Powders abgeschlossenen 10-Jahres-Abnahmevertrags eine Importkreditgarantie zu gewähren. Mit 2,5% zuzüglich LIBOR liegt der Zinssatz für das KfW-Darlehen weit unter den zweistelligen Sätzen, die kürzlich für die Finanzierung konkurrierender Wolframbergbauprojekte vereinbart wurden. Unserer Ansicht nach spiegelt dies die Stellung der Mine am niedrigsten Quartil der Kostenkurve, die Differenz von über USD75/MTU zwischen dem Mindestpreis der Abnahmevereinbarung und den Kosten pro MTU, sowie den durchschnittlichen Mineralisierungsgrad, der mit 0,5% doppelt so hoch ist wie der globale Durchschnitt, wider. Wir gehen davon aus, dass der Bau der Mine im Jahr 2021 abgeschlossen sein wird, um den Start der Großproduktion zu ermöglichen. Die potenzielle Förderungsdauer erstreckt sich über die Mitte dieses Jahrhunderts hinaus, und die jährliche Produktion beträgt mehr als das Doppelte der aktuellen Produktion von Almonty. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei und erhöhen das Kursziel auf CAD1,45 (vormals CAD1,35), um die durch die KfW-Verpflichtungserklärung bedingte Risikoreduzierung sowie positive Anpassungen unseres Bewertungsmodells nach Gesprächen mit dem Management zu reflektieren.

First Berlin Equity Research has published a research update on Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from CAD 1.35 to CAD 1.45.

Abstract: Almonty has received a binding commitment letter for USD76m from KfW IPEX-Bank for the project financing of the Sangdong tungsten mine in South Korea. Meanwhile Oesterreichische Kontrollbank AG is committed to providing an Import Credit Scheme cover guarantee based on the 10 year offtake agreement concluded with Global Tungsten and Powders in 2018. The interest rate on the KfW loan of 2.5% plus LIBOR is far below the double digit rates charged for recent financing of competing tungsten mining projects. In our view, this reflects the mine's lowest quartile cost curve position, the over USD75/MTU gap between the offtake agreement floor price and cash cost per MTU, as well as the average mineralisation grade, which at 0.5% is twice the global average. We expect completion of construction of the mine in 2021, thereby paving the way for the start of large scale production. Potential mine-life stretches beyond the middle of this century with annual production at over twice Almonty's current output. We maintain our Buy recommendation and raise the price target to CAD1.45 (previously: CAD 1.35) to reflect the reduction in risk implied by the KfW commitment letter as well as positive adjustments to our valuation model following discussions with management.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19999.pdf

Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-übermittelt durch die EQS Group AG.-

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°