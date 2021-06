Original-Research: Almonty Industries Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH

Zusammenfassung:

Im Dezember gab Almonty die Unterzeichnung des Fazilitätsvertrags

(Darlehensvertrag) und des Abschlussvertrags mit der KfW-IPEX Bank GmbH für

die USD75,1 Mio. Projektfinanzierung für die Wolfram-Mine Sangdong bekannt.

Allerdings waren noch zahlreiche aufschiebende Bedingungen zu erfüllen, von

denen die wichtigste eine Eigenkapital-/Hybridkapitalerhöhung war. Ende

Januar bezifferte Almonty den erforderlichen Nettoerlös der Kapitalerhöhung

auf USD10,1 Mio. Ein Aktienangebot in Höhe von AUD15-25 Mio.

(USD11,5-USD19,2 Mio.), das am 17. Juni beginnt und am 8. Juli endet, wird

eine Notierung der Almonty-Aktien an der australischen Börse begleiten. Der

Konsortialführer des Angebots hat Almonty einen Bruttoerlös von AUD15 Mio.

garantiert (Hard Underwriting), sodass die Eigenkapitalkomponente der

aufschiebenden Bedingungen erfüllt ist. Die anderen aufschiebenden

Bedingungen sind verfahrenstechnischer Natur und sollten daher keine

Herausforderung darstellen. Wir erwarten daher, dass der australische

Börsengang die letzte bedeutende Hürde vor der Inanspruchnahme der

Projektfinanzierung in Höhe von USD75,1 Mio. sein wird. Angesichts der sehr

hohen Qualität des Sangdong-Projekts (hochgradig, langlebig, 15-jähriger

Abnahmevertrag mit Plansee, KfW-Darlehenszins von 2,3% plus LIBOR) sowie

des starken aktuellen Interesses am australischen Markt für

Industriemetalle gehen wir von einer vollständigen Inanspruchnahme des

Aktienangebots aus. Wir haben unser Kursziel auf CAD1,55 (vorher: CAD1,45)

angehoben, hauptsächlich um die erstmalige Einbeziehung der Sangdong

Molybdän-Lagerstätte in unserem Modell zu berücksichtigen. Diese

Lagerstätte befindet sich 150m unterhalb der Sangdong WO3-Mine und hat eine

vertikale Mächtigkeit von bis zu 400m. Die Explorationsarbeiten, die von

Korea Tungsten Mining Co. Ltd. (22 vertikale Bohrungen, die 15.200m

Kernbohrungen entsprechen) in den 1980er Jahren durchgeführt wurden,

ergaben eine vorläufige Schätzung (nicht NI 43-101-konform) einer

hochgradigen 'voraussichtlichen Erzreserve' von 17,0 Millionen Tonnen mit

einem Gehalt von 0,4 % MoS2 (Molybdändisulfid). Die Bestätigungsbohrungen

für die Lagerstätte sollen in den nächsten Wochen beginnen. Wir behalten

unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Almonty

Industries Inc. (ISIN: CA0203981034). Analyst Simon Scholes reiterated his

BUY rating and increased the price target from CAD 1.45 to CAD 1.55.

Abstract:

In December Almonty announced the execution of the Facility Agreement (loan

agreement) and the Completion Agreement with KfW-IPEX Bank GmbH for the

USD75.1 million project financing for the Sangdong tungsten mine. However,

numerous conditions precedent remained to be fulfilled, the most important

of which was an equity/hybrid capital raise. In late January Almonty

quantified the required net proceeds of the capital raise at USD10.1m. An

IPO of AUD15-25m (USD11.5-USD19.2m) opening on 17 June and closing on 8

July will accompany a listing of Almonty's shares on the Australian stock

exchange. The lead manager of the offer has guaranteed Almonty gross

proceeds of AUD15m (hard underwriting) and so the equity item of the

conditions precedent is in place. The other conditions precedent are

procedural in nature and so should not be challenging to fulfil. We expect

the Australian IPO to be the last significant hurdle ahead of drawdown of

the USD75.1m project financing. Given the very high quality of the Sangdong

project (high grade, long life, 15 year offtake agreement with Plansee, KfW

loan interest rate of 2.3% plus LIBOR) as well as strong current interest

on the Australian market in industrial metals, we have assumed full take-up

of the IPO. We have raised our price target to CAD1.55 (previously:

CAD1.45), mainly to reflect the first-time inclusion in our model of the

Sangdong molybdenum project. This deposit is located 150m below the

Sangdong WO3 mine and has a vertical thickness of up to 400m. Exploration

work carried out by Korea Tungsten Mining Co. Ltd (22 vertical holes

corresponding to 15,200m core drilling) in the 1980's produced a

preliminary estimate (non-NI 43-101-compliant) of a high grade 'prospective

ore reserve' of 17.0 million tonnes grading 0.4% MoS2 (molybdenum

disulfide). Confirmation drilling of the deposit is scheduled to start over

the next few weeks. We maintain our Buy recommendation.

