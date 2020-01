^

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA ISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 27.01.2020 Kursziel: 10 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 10,00.

Zusammenfassung: Aroundtown SA (AT) gab Ergebnisse für das freiwillige Tauschangebot für alle ausstehenden Aktien der TLG Immobilien AG (TLG) bekannt. Am Ende der Annahmefrist wurde eine Annahmequote von 59,4% erreicht. Diese Zahl berücksichtigt nicht den zusätzlichen Anteil von 10,4%, dem eine unwiderrufliche Vereinbarung mit Ouram Holding S.à.r.l. zugrunde liegt. Das Tauschangebot unterliegt keinen Vollzugsbedingungen mehr, da alle Bedingungen zum Zeitpunkt des Ablaufs der ersten Annahmefrist erfüllt sind. Die Ergebnisse ebnen somit den Weg für einen Zusammenschluss, der einen europaweiten Marktführer für gewerbliche Immobilien schaffen wird. Unsere Bewertung lautet weiterhin Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von EUR10.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 10.00 price target.

Abstract: Aroundtown SA (AT) announced results for the voluntary exchange offer for all outstanding shares in TLG Immobilien AG (TLG). A 59.4% acceptance level was achieved at the end of the initial acceptance period. This figure does not account for an additional 10.4% that is subject to the irrevocable agreement with Ouram Holding S.à.r.l. The exchange offer is no longer subject to any closing conditions since all conditions were satisfied at the time of expiration of the initial acceptance period. The results thus help pave the way for a merger that will forge a pan-European commercial real estate powerhouse. Our rating remains Buy with an unchanged EUR10 price target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19979.pdf

Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-übermittelt durch die EQS Group AG.-

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°