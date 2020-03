^

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 19.03.2020

Kursziel: 10

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA

(ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 10,00.

Zusammenfassung:

Aroundtown hat vorläufige Ergebnisse veröffentlicht, die der Guidance und

unserer Prognose entsprachen. Das Unternehmen nutzte auch die Gelegenheit,

um die Stärken seines gut diversifizierten Geschäftsmodells und seiner

Kapitalstruktur hervorzuheben und nervöse Anleger zu beruhigen. Die

wirtschaftlichen Folgen der Pandemie haben die Anleger verunsichert, die

besonders über das Engagement von AT im hart getroffenen Hotelsektor

besorgt sind. Wir glauben, dass der starke Rückgang des Aktienkurses

übertrieben ist und ein irrationales Weltuntergangsszenario einpreist.

Unsere Bewertung bleibt Kaufen mit einem Kursziel von EUR10.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown

SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 10.00 price target.

Abstract:

Aroundtown published preliminary results in line with guidance and our

forecasts. The company also used the opportunity to highlight the strengths

of its well-diversified operations and capital structure to reassure

nervous investors. The pandemic's economic consequences have rattled

investors, who are particularly concerned about AT's exposure to the

besieged hotel sector. We believe the heavy selling in the stock is

overblown and is pricing in an irrational doomsday scenario. Our rating

remains Buy with a EUR10 price target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/20303.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-übermittelt durch die EQS Group AG.-

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°