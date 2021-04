Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG

Unternehmen: clearvise AG

ISIN: DE000A1EWXA4

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 12.04.2021

Kursziel: 3,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 01.10.2019: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN:

DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die

Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 2,30 auf EUR 3,40.

Zusammenfassung:

Dem neuen Management ist schnell der erste große Erfolg gelungen. Der Kauf

eines >80 MWp Solarportfolios erhöht die Portfoliokapazität bis Ende

2022 auf ca. 230 MWp und ermöglicht eine technologische Verbreiterung des

bisher aus Windkraft und einer Biogasanlage bestehenden

Grünstromportfolios. Dies führt unterjährig zu gleichmäßigeren Erträgen, da

der Hauptbeitrag zur Stromproduktion bei den Solaranlagen im Sommer und bei

den Windanlagen im Winter erfolgt. clearvise hat ihre im Oktober 2020

vorgestellte neue Wachstumsstrategie schnell in die Tat umgesetzt. Zur

Wachstumsfinanzierung plant das Unternehmen eine Kapitalerhöhung von bis zu

EUR8 Mio. durch Ausgabe von bis zu 3,5 Mio. Aktien zu EUR2.28 pro Aktie. Wir

haben unser Modell an die Portfolioerweiterung und die geplante

Kapitalerhöhung angepasst. Die erste erfolgreiche Umsetzung der

Drei-Säulen-Wachstumsstrategie und das absehbare und zur Abmilderung des

Klimawandels absolut notwendige starke Wachstum der Grünstromkapazitäten in

diesem Jahrzehnt und darüber hinaus veranlassen uns, unsere bisher sehr

konservativen langfristigen Annahmen (Nullwachstum beim Umsatz) aufzugeben.

Stattdessen unterstellen wir nunmehr ein terminales Wachstum von 1%. Ein

aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR3,40 (bisher:

EUR2.30). Wir stufen unser Rating von Hinzufügen auf Kaufen hoch.

First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise

AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the

stock to BUY and increased the price target from EUR 2.30 to EUR 3.40.

Abstract:

The new management has quickly achieved its first major success. The

purchase of a >80 MWp solar portfolio will increase portfolio capacity

to ca. 230 MWp by the end of 2022 and expands the technological range of

the green power portfolio which so far consisted of wind power and a biogas

plant. This evens out earnings during the year as solar systems contribute

most strongly during the summer and wind systems during the winter.

clearvise has quickly implemented the new strategy presented in October

2020. To finance growth, the company plans to increase equity by up to EUR8m

by issuing up to 3.5 million shares at EUR2.28 per share. We have adjusted

our model to take account of the portfolio expansion and the planned

capital increase. The first successful implementation of the three-pillar

growth strategy, and the strong growth of green power capacity in this

decade and beyond, which is absolutely necessary to mitigate climate

change, prompt us to abandon our previously very conservative long-term

assumption (zero growth in sales). Instead, we are now assuming terminal

growth of 1%. An updated DCF model yields a new price target for EUR3.40

(previously: EUR 2.30). We upgrade our rating from Add to Buy.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22304.pdf

