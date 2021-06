Original-Research: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG

Unternehmen: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG

ISIN: DE0008041005

Anlass der Studie: Initiation of Coverage

Empfehlung: Buy

seit: 24.06.2021

Kursziel: EUR2,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has initiated coverage on Deutsche Effecten-

und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (ISIN: DE0008041005). Analyst

Christian Orquera placed a BUY rating on the stock, with a price target of

EUR 2.50.

Abstract:

Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) is a

boutique private equity firm with a more than 100-year history. The

company's primary investment focus is innovative Fintech start-ups within

the asset and wealth management sector, including companies with business

models that are key to digitalising this industry in the German-speaking

region. DEWB's Fintech strategy was launched in 2018 combined with the

acquisition of the 22.3% anchor stake in Lloyd Funds AG (LFAG). Following

restructuring measures implemented in LFAG, this holding has delivered an

outstanding operating performance so far, and its growth outlook through

2024 is promising. Backed by EUR18.7m (36% IRR) in proceeds from the non-core

MueTec investment sold in 2020/2021, DEWB is now well capitalised to expand

its Fintech portfolio. Besides the 2016 investment in factoring specialist

aifinyo, we view the two recent investments in the commission-free

neobroker Nextmarkets and the marketplace for alternative investments

Stableton, as highly attractive. We anticipate DEWB will conduct 2-3 new

Fintech investments p.a. going forward. In connection with DEWB's guidance

to expand its portfolio's market value to EUR100m by 2024, we expect an

annual value gain of financial assets >20% and solid group profitability

in the coming years as its holdings gain in critical mass and traction. We

believe DEWB is well positioned to benefit from the buoyant Fintech market.

We initiate coverage of DEWB with a Buy recommendation and a price target

of EUR2.50.

First Berlin Equity Research hat die Coverage von Deutsche Effecten- und

Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (ISIN: DE0008041005) aufgenommen.

Analyst Christian Orquera stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei

einem Kursziel von EUR 2,50.

Zusammenfassung:

Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) ist eine

Boutique-Private-Equity-Firma mit einer mehr als 100-jährigen Geschichte.

Der Hauptinvestitionsschwerpunkt des Unternehmens liegt auf innovativen

Fintech-Start-ups im Bereich Asset- und Wealth-Management, einschließlich

Unternehmen mit Geschäftsmodellen, die für die Digitalisierung dieser

Branche im deutschsprachigen Raum von entscheidender Bedeutung sind. Die

Fintech-Strategie der DEWB wurde 2018 in Verbindung mit dem Erwerb des

22,3%igen Ankeranteils an der Lloyd Funds AG (LFAG) eingeführt. Nach den in

der LFAG umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen hat diese Holding bisher

eine hervorragende operative Leistung erbracht, und ihre

Wachstumsaussichten bis 2024 sind vielversprechend. Mit einem Erlös von

EUR18,7 Mio. (36% IRR) aus der nicht zum Kerngeschäft gehörenden

MueTec-Investition, die 2020/2021 verkauft wurde, ist DEWB nun gut

kapitalisiert, um ihr Fintech-Portfolio zu erweitern. Neben der Investition

in den Factoring-Spezialisten aifinyo im Jahr 2016 halten wir die beiden

jüngsten Investitionen in den provisionsfreien Neobroker Nextmarkets und

den Markt für alternative Anlagen Stableton für äußerst attraktiv. Wir

gehen davon aus, dass die DEWB in Zukunft 2-3 neue Fintech-Investitionen

p.a. tätigen wird. Im Zusammenhang mit der Prognose der DEWB, den Marktwert

ihres Portfolios bis 2024 auf EUR100 Mio. zu steigern, erwarten wir in den

kommenden Jahren einen jährlichen Wertzuwachs bei Finanzanlagen von >20%

sowie eine solide Konzernrentabilität, da ihre Beteiligungen an kritischer

Masse und Zugkraft zunehmen. Wir glauben, dass DEWB gut positioniert ist,

um vom lebhaften Fintech-Markt zu profitieren. Wir initiieren die Coverage

von DEWB mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR2,50.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22618.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-übermittelt durch die EQS Group AG.-

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.