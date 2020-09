Original-Research: Diversified Gas & Oil PLC - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Diversified Gas & Oil PLC

Unternehmen: Diversified Gas & Oil PLC

ISIN: GB00BYX7JT74

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.09.2020

Kursziel: GBP1,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Gas &

Oil PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes

bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von GBp 130,00 auf

GBp 150,00.

Zusammenfassung:

Nach den H1-Ergebnissen haben wir unsere Dividend-Discount-Bewertung der

DGOC-Aktie überarbeitet, um sowohl eine höhere Dividende im zweiten Quartal

von USD0,0375 (FBe: USD0,035) als prognostiziert als auch steigende

Gas-Futures-Preise seit unserer Coverageaufnahme Ende Juni widerzuspiegeln.

Basierend auf einer Futures-Kurve, die für den Rest dieses Jahrzehnts

ansteigt, und dem bestehenden Hedge-Portfolio von DGOC erwarten wir, dass

die vom Unternehmen in den nächsten fünf Jahren realisierten Erdgaspreise

(nach den Auswirkungen der in bar abgewickelten Derivaten) im Bereich

USD2.34/mcf bis USD2.57/mcf stabil bleiben werden. Dies steht im Vergleich

zu unserer Prognose für 2020 von USD 2,30/mcf. Die Bargeld-Vollkosten für

H1/20 (nach Betriebskosten, Investitionen, Kosten für die Stilllegung von

Brunnen und Barzinsen) betrugen USD 1,36/mcf. Dies deutet auf eine Free

Cashflow-Umsatzrendite von mindestens 42% bis 47% in den nächsten fünf

Jahren hin (Skaleneffekte dürften die Stückkosten im Zuge der Expansion des

Unternehmens senken). DGOC sollte daher über genügend Feuerkraft verfügen,

um die regelmäßigen Akquisitionen fortzusetzen, durch die es seit Anfang

2017 über 95% ihrer aktuellen Produktion gesichert hat. Das Ziel von DGOC

ist, dass nicht weniger als 40% des bereinigten Free Cashflows, definiert

als bereinigtes EBITDA (abgesichert) abzüglich Wartungsinvestitionen,

Zinsaufwendungen und Kosten für die Stilllegung von Brunnen, als Dividenden

ausgezahlt werden sollen. Nach unseren Prognosen wird die

Ausschüttungsquote auf dieser Basis auf dem aktuellen Dividendenniveau in

diesem Jahr 43% und im Jahr 2021 44% betragen. Daher halten wir die

aktuelle Dividende für nachhaltig. Die Kombination aus einer

Dividendenrendite von über 10% und einer starken und stabilen

Cash-Generierung bestätigt unsere Ansicht, dass die Aktie erheblich

unterbewertet ist. Darüber hinaus rechtfertigt die aktuelle

Marktkapitalisierung die Aufnahme von DGOC in den FTSE 250 Index. Neue

Indexmitglieder werden nach Marktschluss am 2. September mit Wirkung zum

21. September bekannt gegeben. Unsere Empfehlung lautet Kaufen mit einem

Kursziel von GBP1,50 (zuvor: GBP1,30).

First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified

Gas & Oil PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his

BUY rating and increased the price target from GBp 130.00 to GBp 150.00.

Abstract:

Following the H1 results we have reworked our dividend discount valuation

of the DGOC share to reflect both a higher Q2 dividend of USD0.0375 (FBe:

USD0.035) than we had forecast, and rising gas futures prices since our

end-June initiating coverage study. Based on a futures curve which slopes

upward for the remainder of this decade and DGOC's existing hedge

portfolio, we expect the natural gas prices realised by the company over

the next five years (after the impact of cash-settled derivatives) to be

stable in the range USD2.34/mcf to USD2.57/mcf. This compares with our 2020

forecast of USD2.30/mcf. Fully loaded H1/20 cash costs (after operating

expenses, capex, well retirement costs and cash interest) were USD1.36/mcf.

This indicates a free cashflow margin on sales of at least 42%-47%

(economies of scale are likely to push unit costs lower as the company

expands) during the next five years. DGOC should thus have plenty of

firepower to keep making the regular acquisitions through which it has

secured over 95% of its current production since early 2017. DGOC's target

is that not less than ca. 40% of adjusted free cashflow, defined as

adjusted EBITDA (hedged) less maintenance capex, interest expense and well

retirement costs, should be paid out as dividends. On our forecasts the

payout ratio on this basis at the current dividend level will be 43% this

year and 44% in 2021, and so we think the current dividend is sustainable.

The combination of a dividend yield above 10% and strong and stable cash

generation reinforces our view that the share is substantially undervalued.

Moreover, the current market cap. warrants DGOC's inclusion in the FTSE 250

Index. New index members will be announced after the market close on 2

September with effect from 21 September. Our recommendation is Buy with a

price target of GBP1.50 (previously: GBP1.30).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21507.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-übermittelt durch die EQS Group AG.-

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.