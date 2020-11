Original-Research: Diversified Gas & Oil PLC - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Diversified Gas & Oil PLC

Unternehmen: Diversified Gas & Oil PLC

ISIN: GB00BYX7JT74

Anlass der Studie: Q3-Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.11.2020

Kursziel: GBp160

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Gas &

Oil PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes

bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von GBp 150,00 auf

GBp 160,00.

Zusammenfassung:

Das bereinigte EBITDA für Q3/20 lag 3,8% über unserer Prognose, und DGOC

kündigte eine Dividende von USD0,04 (FBe: USD0,035) an, wodurch die

annualisierte Rendite der Aktie nun 10,9% beträgt. Diese

Dividendenankündigung in Höhe von USD0,04 folgt den für Q1/20 ausgezahlten

USD 0,035 und den für Q2/20 angekündigten USD0,0375. Der Anstieg der

Q3/20-Dividende gegenüber der Q1/20-Dividende spiegelt weitgehend den

Anstieg des Volumens um 21% aus dem Erwerb von Assets von Carbon Energy und

EQT im Mai wider, bereinigt um die durch die begleitende Aktienemission

verursachte Verwässerung von 10%. Dies bedeutet, dass der Cashflow aus

zukünftigen Akquisitionen / der aktuelle Aufwärtstrend des Gaspreises zur

Finanzierung weiterer Dividendenerhöhungen zur Verfügung steht. Das Ziel

der DGOC ist, dass nicht weniger als ca. 40% des bereinigten Free

Cashflows, definiert als bereinigtes EBITDA (abgesichert) abzüglich

Wartungsinvestitionen, Zinsaufwendungen und Kosten für die Stilllegung von

Brunnen, als Dividende ausgezahlt werden sollten. Nach unseren Prognosen

wird die Ausschüttungsquote auf dieser Basis auf dem aktuellen

Dividendenniveau in diesem Jahr 44% und im Jahr 2021 48% betragen. Wir

schätzen den abgesicherten Umsatz und die Komplettkosten pro mcf-Äquivalent

(mcfe) auf USD2,54 bzw. USD1,43 nach den ersten neun Monaten des

Geschaftsjahres. Dies entspricht einer Komplettkosten-Cash-Marge von 44%.

Auf der Grundlage des aktuellen Hedge-Buches der DGOC und der Futures-Kurve

schätzen wir, dass der abgesicherte Umsatz pro mcfe in den nächsten fünf

Jahren durchschnittlich USD2,44 betragen wird. In der Zwischenzeit dürften

die Komplettkosten mittelfristig sinken, da die DGOC Skaleneffekte erzielen

wird. Dies deutet darauf hin, dass die Komplettkosten-Cash-Marge

voraussichtlich über 40% bleiben wird, wodurch eine starke Basis für

zukünftige Akquisitionen und Dividendenerhöhungen geschaffen wird. Die im

Oktober angekündigte strategische Beteiligungsvereinbarung mit Oaktree wird

es der DGOC erleichtern, durch Akquisitionen weiteren Mehrwert zu schaffen.

Der Oaktree-Deal bestätigt auch die operativen Fähigkeiten der DGOC. Wir

stellen fest, dass die Produktion aus den Legacy-Bohrlöchern der DGOC (vor

Ende 2018 erworbene Bohrlöcher, die rund zwei Drittel der Gesamtproduktion

ausmachen) im Q3/20 das neunte Quartal in Folge stabil war. Die natürliche

jährliche Rückgangsrate der Produktion dieser Bohrlöcher beträgt ca. 5%.

Der Anstieg der Dividende veranlasst uns, unser Kursziel auf GBp160

(vorher: GBp150) anzuheben. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified

Gas & Oil PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his

BUY rating and increased the price target from GBp 150.00 to GBp 160.00.

Abstract:

Adjusted Q3/20 EBITDA was 3.8% above our forecast and DGOC announced a

dividend of USD0.04 (FBe: USD0.0375) putting the share on an annualised

yield of 10.9%. This USD0.04 dividend announcement follows the USD0.035

paid out for Q1/20 and the USD0.0375 announced for Q2/20. The 14.3%

increase in the Q3/20 vs. the Q1/20 dividend largely reflects the 21%

increase in volume from the May acquisition of assets from Carbon Energy

and EQT adjusted for the 10% dilution caused by the accompanying share

issue. This means that cashflow upside from future acquisitions/the current

upward trend in the gas price will be available to finance further dividend

increases. DGOC's target is that not less than ca. 40% of adjusted free

cashflow, defined as adjusted EBITDA (hedged) less maintenance capex,

interest expense and well retirement costs, should be paid out as

dividends. On our forecasts the payout ratio on this basis at the current

dividend level will be 44% this year and 48% in 2021. We estimate hedged

revenue and fully loaded cost per mcf equivalent (mcfe) at USD2.54 and

USD1.43 respectively after nine months implying a fully loaded cash margin

of 44%. On the basis of DGOC's current hedge book and the futures curve, we

estimate hedged revenue per mcfe will average USD2.44 over the next five

years. Meanwhile fully loaded costs are likely to fall in the medium term

as DGOC realises economies of scale. This suggests that the fully loaded

cash margin is likely to remain above 40% thereby providing a strong base

for future acquisitions and dividend increases. The strategic participation

agreement with Oaktree announced in October will make it easier for DGOC to

add further value through acquisitions. The Oaktree deal also validates

DGOC's operational prowess. We note that production from DGOC's legacy

wells (wells acquired before end 2018 which account for around two thirds

of total output) was stable for the ninth quarter in a row in Q3/20. The

natural annual rate of decline in production of these wells is ca. 5%. The

rise in the dividend causes us to raise our price target to GBp160

(previously: GBp150). Our recommendation remains Buy.

