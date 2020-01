^

Original-Research: dynaCERT Inc - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu dynaCERT Inc

Unternehmen: dynaCERT Inc ISIN: CA26780A1084

Anlass der Studie: Managementinterview Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,00 CAD Letzte Ratingänderung: - Analyst: Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger

GBC Management Interview mit Jim Payne, CEO von dynaCERT

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt Technologie zur Reduzierung der Kohlendioxidemission für den Einsatz in Verbrennungsmotoren. Als Teil der wachsenden globalen Wasserstoffwirtschaft erzeugt die patentierte Technologie Wasserstoff und Sauerstoff auf Abruf durch ein einzigartiges Elektrolysesystem und liefert diese Gase durch den Lufteinlass, um die Verbrennung zu verbessern, was zu geringeren Kohlenstoffemissionen und einer höheren Kraftstoffeffizienz führt. Die Technologie ist für den Einsatz in vielen Arten und Größen von Dieselmotoren konzipiert, die in Straßenfahrzeugen, Kühlanhängern, im Off-Road-Bereich, in der Energieerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen, in Schiffsfahrzeugen und in Eisenbahnlokomotiven eingesetzt werden.

GBC AG: dynaCERT hat in den vergangenen Wochen wichtige Pressemitteilungen veröffentlicht. Können Sie uns ein wenig mehr über die jüngsten Entwicklungen erzählen?

Jim Payne: Alle Pressemitteilungen der letzten Zeit weisen auf den erfolgreichen Start unserer Marketingausweitung für das erste Quartal 2020 hin. In Europa haben wir alle zwei Jahre auf die Zulassung des KBA gewartet, aber das Warten hat sich gelohnt. Die Ergebnisse sind spektakulär.

Jetzt, wo wir die ABE (Allgemeine Betriebszulassung) vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) haben, haben wir die Wende geschafft und es gibt kein Zurück mehr. Wir sind jetzt bereit, im Jahr 2020 eine erweiterte Verkaufsunterstützung zu entwickeln, und zwar in vielen Ländern weltweit, vor allem in Europa, Nordamerika und Mexiko. Und das Timing ist perfekt. Jede Nation auf der Welt sucht nach wirtschaftlich sinnvollen Möglichkeiten, die Umweltverschmutzung zu reduzieren und wir haben eine Lösung, die für alle Dieselmotoren weltweit passt.

All dies ist eine große Aufgabe und erfordert viele Ressourcen. Wir sind jetzt sehr gut kapitalisiert, um unser internationales Vertriebs- und Marketingprogramm umzusetzen.

GBC AG: Wie wird sich die Partnerschaft mit Mosolf auf Ihre Vertriebsstrategie in Europa auswirken?

Jim Payne: Mosolf hat große Ressourcen und engagiert sich für die Durchdringung vieler europäischer Märkte.

Im Bereich Trucking stellt Mosolf unsere HydraGEN-Technologie in Show Rooms in ganz Deutschland vor und wird demnächst in Frankreich, Belgien, Polen und der Tschechischen Republik vertreten sein. Auch auf dem Rhein und im Mittelmeer führt Mosolf unsere Technologie im Jahr 2020 in die Schifffahrt ein, auch bei Kommunen und Regierungen.

Das Bemerkenswerte an Mosolf ist, dass sie ihre Märkte besonders gut verstehen und sich der Bedeutung des europaweiten Bedarfs an Lösungen für die Kohlenstoffbelastung bewusst sind.

GBC AG: Können wir erwarten, dass Mosolf ihre Ergebnisse irgendwann im nächsten Jahr veröffentlichen wird?

Jim Payne: Ich bin sicher, dass Mosolf die Vorteile einer frühzeitigen Adoption in Europa nutzen will. Sie gehören zu den Allerersten, die unsere Technologie überhaupt in Europa eingeführt einführen, und sie verdienen es, den Ruhm, der mit der Veröffentlichung ihrer eigenen Ergebnisse einhergeht, zu ernten. Da sie ein privates Unternehmen sind, kann dynaCERT weder vorhersagen, wann und wie ihre Ergebnisse veröffentlicht werden.

GBC AG: Ihre jüngste Entwicklung konzentriert sich auf Europa, aber Sie verfolgen parallel dazu auch andere Märkte. Wie läuft das Geschäft in Mexiko und Indien?

Jim Payne: In Mexiko war unser bevorzugter Dienstleister, KarbonKleen, zuletzt sehr erfolgreich. Mexiko ist ein riesiger Markt für unsere besonderen Umwelt-Verschmutzungslösungen und die Betreiber und Fahrer dieser Fahrzeuge wissen die Möglichkeiten unseres Produktes wirklich zu schätzen.

Die Kunden von KarbonKleen in Mexiko betreiben rund 1 Million Lkw. Da sie ihre Kunden erfolgreich ansprechen, glaube ich, dass sich daraus eine Reihe von Aufträgen entwickeln kann, wenn wir unsere Arbeit richtig machen. Deshalb sind wir in Verhandlungen, um zu prüfen, ob es möglich ist, eines Tages ein Montagewerk für die Montage unserer HydraGEN-Technologie in Mexiko zu errichten, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. KarbonKleen hat an allen Fronten geliefert und bringt weiterhin jede Woche mehr Kunden, die unsere Technologie übernehmen.

In Indien wurden wir über die Weihnachtsfeiertage zu einem Treffen mit hochrangigen Regierungsbeamten eingeladen und haben dies möglicherweise im Januar verschoben. Der Markt in Indien versteht die Notwendigkeit, die Verschmutzung durch Diesel zu reduzieren, insbesondere in Städten wie Mumbai und Delhi, aber auch in allen anderen Teilen des Landes.

GBC AG: Haben Sie bereits mit der Auslieferung von Produkten begonnen? Wie reagieren Ihre Kunden auf den Einsatz von HydraGen? Welche Kommentare erhalten Sie von den Endbenutzern

Jim Payne: Ja, wir liefern täglich Produkte aus.

Wir haben unseren ersten Großauftrag nach Deutschland geliefert, sowie Versandaufträge nach USA, Mexiko, Kanada, Österreich und Indien, Dubai, Saudi Arabien, Chile und Brasilien.

Unsere Produkte können bis zu 19% Kraftstoffeinsparung und bis zu 88% NOx-Reduzierung sowie bis zu 50% CO2-Emissionsreduzierung liefern. Dies ist nicht nur für unsere Kunden und Endanwender unserer HydraGEN-Technologie, sondern auch für deren Kunden von großer Bedeutung. Jeder auf der Welt will Kraftstoffeinsparungen und sauberere Luft. Das ist es, was wir tun!

Wir haben eine Absichtserklärung (MOU) in Deutschland für 1000 Einheiten veröffentlicht und bereits mit der Auslieferung begonnen.

Zuvor haben wir auch den Verkauf von 400 Einheiten über KarbonKleen angekündigt, von denen 150 geliefert wurden und für die Installation in Mexiko bestimmt sind. Einige davon sind auch bei großen Trucking-Flotten in Kanada installiert.

GBC AG: In den letzten Wochen haben Sie mit Eric Sprott und Dr. Jörg Mosolf zwei große Investoren hinzugewonnen. Wie wichtig ist es für Sie, die Unterstützung solcher Personen auf beiden Kontinenten zu erhalten?

Jim Payne: Unsere Investoren und Aktionäre sind die, für die wir bei dynaCERT arbeiten. Dieses Engagement und die Unterstützung unserer Schlüsselinvestoren zu sehen, ist sehr ermutigend. Darüber hinaus ist uns allen klar, dass wir im Jahr 2020, wenn wir wachsen, sehr starke Partner für unsere hochgesteckten Ziele der internationalen Expansion brauchen. Deshalb begrüßen wir sowohl Herrn Sprott als auch Herrn Dr. Mosolf mit offenen Armen. Herr Dr. Mosolf wurde kürzlich auch in unseren Beirat berufen, das spricht für sich. Es bedeutet großen gegenseitigen Respekt auf allen Seiten und Zusammenarbeit im Vertrieb und After-Sales-Support.

GBC AG: Was sind die nächsten Schritte für dynaCERT?

Jim Payne: Es gibt ein Schlüsselelement, das in die erste Hälfte des Jahres 2020 hineinreicht: Die Investoren wollen einen Nachweis über den Verkauf und die Verteilung sehen. Das ist unser erster Fokus. Wir wissen, dass dies für die Finanzmärkte wichtig ist, aber es ist auch der Schlüssel zum Aufbau eines internationalen Unternehmens wie dem unseren. Wir wissen, was Investoren wollen und wir hören ihnen zu. Wir haben uns von einem F&E-Business zu einem voll kommerzialisierten internationalen Unternehmen entwickelt.

In dieser Hinsicht fügen wir neue Händler in vielen Jurisdiktionen hinzu, um unsere breite Reichweite in Europa und auf vielen Kontinenten zu erweitern. Auch unsere Marketingunterstützung und gezielte Werbung wird im 1. Quartal 2020 intensiviert. Unsere Produktunterlagen wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und wir haben Händler, die mit internationalen Aufträgen im Bergbau zu uns kommen.

GBC AG: Könnten Sie abschließend die Technologie zur Berechnung von Emissionsgutschriften erläutern und konkretisieren, welche Möglichkeiten sich daraus für dynaCERT ergeben?

Jim Payne: Unsere firmeneigene neue HydraLytica Technologie, zusammen mit unserer jüngsten Familie von Patenten im Zusammenhang mit Telematik und unserem Smart ECU, kann nun die Kohlenstoff- und NOx-Einsparungen sowie andere Reduzierungen von Treibhausgasen bei Dieselmotoren messen. Sie kann dies mit der Genauigkeit und Zuverlässigkeit tun, die die Zertifizierer von Carbon Credits benötigen werden. Ein typischer Klasse-8-Lkw in Nordamerika kann bei einem heutigen Preis von 60 Dollar pro Tonne über 1.500 Dollar an Emissionsgutschriften generieren. Stellen Sie sich die Möglichkeit vor, wenn derzeit Hunderttausende von Lastwagen auf der ganzen Welt fahren. Deshalb setzen wir Ressourcen für das ein, was unserer Meinung nach für den Kampf gegen den Klimawandel unerlässlich ist.

GBC AG: Was ist Ihre Vision bezüglich dynaCERT für die nächsten 3 bis 5 Jahre?

Jim Payne: Internationales Wachstum in vielen vertikalen Märkten. Weltweit sind über 1 Milliarde Dieselmotoren im Einsatz. Stellen Sie sich vor, dass unser Unternehmen über eine große Matrix von zu bedienenden Märkten verfügt: Lastkraftwagen, Generatoren, Bergbau, Schifffahrt, Eisenbahn und Baumaschinen. All diese Märkte sind in vielen Rechtsräumen tätig, so dass jede Marktanwendung in jedem Rechtsraum, jedem Land, weltweit, eine Vertikale ist, die Teil einer Matrix ist. Darüber hinaus arbeiten wir an der Entwicklung unseres Carbon-Credits-Programms. Wir werden weltweit mit kleinen und großen Betreibern, Regierungen und OEM-Herstellern zusammenarbeiten. Ein Dieselmotor nach dem anderen!

Um all dies zu erreichen, werden wir führende Unternehmen und Partner unter Vertrag nehmen. So planen wir beispielsweise die Montage in Mexiko, Europa und eines Tages in Asien, in allen Fällen mit einer Art Kooperation mit führenden Unternehmen der Branche.

Aber vor allem, während unsere Technologie auf immer größere Dieselmotoren angewandt wird, schauen wir auch auf andere Kraftstoffe und andere Anwendungen unseres Wasserstoffs auf Abruf. Die wissenschaftlichen Möglichkeiten sind vielfältig, und wenn Sie mich in etwa fünf Jahren fragen, wäre ich nicht überrascht, wenn wir unsere HydraGEN-Technologie auf andere Kraftstoffe ausweiten würden, da wir stetig weiter dazu lernen und uns der Forschung und Entwicklung von HydraGEN-Technologie-Einspritzsystemen widmen.

GBC: Herr Payne, danke für Ihre Zeit.

