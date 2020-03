^

Original-Research: Energiekontor AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor AG

Unternehmen: Energiekontor AG

ISIN: DE0005313506

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 13.03.2020

Kursziel: 26,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 19.12.2019: Herabstufung von Buy auf Add

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG

(ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

stuft die Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 22,30 auf

EUR 26,00.

Zusammenfassung:

Das Jahr 2020 wird für Energiekontor angesichts der Anzahl der

bezuschlagten Wind- und Solarprojekte in Deutschland viel besser werden als

das Jahr 2019. Das erste Projekt, ein 13,5-MW-Windpark, wurde bereits im

Januar in Betrieb genommen und wird sich sehr positiv auf die Ergebnisse

des ersten Halbjahres auswirken. Wir erwarten auch erhebliche Fortschritte

in den Auslandsmärkten. Der Anteil des Auslandsumsatzes dürfte 2020 noch

gering sein, in den Folgejahren jedoch deutlich steigen. Wir

prognostizieren für 2020 ein Nettoergebnis von mehr als EUR16 Mio. nach einem

leicht negativen Nettoergebnis im Vorjahr. Aber selbst das schwache Jahr

2019E zeigt, warum uns das Geschäftsmodell von Energiekontor gefällt: Trotz

des Verlusts im Segment Projektentwicklung dürfte das Konzernergebnis

aufgrund stabiler Cashflows des Segments Stromerzeugung, die die OPEX des

Konzerns weitgehend finanzieren, fast ausgeglichen sein. Wir haben unsere

Prognosen an die jüngste Projektpipeline-Entwicklung angepasst. Die starke

Projektpipeline, das weitgehend Covid-19-resistente Geschäftsmodell und die

sehr niedrigen Zinssätze veranlassen uns, unser Kursziel, das auf einer

Sum-of-the-Parts-Analyse basiert, auf EUR26,00 (zuvor EUR22,30) zu erhöhen.

Angesichts des jüngsten Kursrückgangs stufen wir die Aktie von Hinzufügen

auf Kaufen hoch.

First Berlin Equity Research has published a research update on

Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

upgraded the stock to BUY and increased the price target from EUR 22.30 to

EUR 26.00.

Abstract:

Energiekontor will see a much better 2020 y/y given the number of awarded

wind and solar projects in Germany. The first project, a 13.5 MW wind farm,

was already commissioned in January and will have a very positive effect on

the H1 results. We also expect considerable progress in foreign markets.

The foreign sales share should still be low in 2020 but rise significantly

in the subsequent years. We forecast a 2020 net result of more than EUR16m

following a slightly negative net income in the previous year. But even the

weak 2019E shows why we like Energiekontor's business model: Despite the

loss in the Project Development segment the group's net result should be at

break-even due to stable cash flows of the Power Production segment, which

largely finance group OPEX. We have adjusted our forecasts to the latest

project pipeline development. The strong project pipeline, the largely

covid-19-resistant business model, and very low interest rates cause us to

increase our fair value, which is based on a sum-of-the-parts analysis, to

EUR26.00 (previously: EUR22.30). Given the recent share price decline, we

upgrade the stock from Add to Buy.

