Unternehmen: Energiekontor AG

ISIN: DE0005313506

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 20.04.2020

Kursziel: 26,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 13.03.2020: Hochstufunung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG

(ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 26,00.

Zusammenfassung:

Energiekontor hat ihren Geschäftsbericht 2019 veröffentlicht. Trotz des

niedrigen deutschen Onshore-Wind-Zubaus erzielte das Unternehmen ein leicht

positives Nettoergebnis, das hauptsächlich auf einen starken

Ergebnisbeitrag aus dem Segment Stromerzeugung zurückzuführen ist. Das

Management strebt für 2020 ein EBT im zweistelligen Millionbereich an. Das

genaue Ergebnis wird davon abhängen, wie sich die Pandemie auf die

Projektrealisierung und die Wartung von Grünstromkraftwerken auswirkt.

Angesichts der Tatsache, dass die Entwicklung vieler Projekte spätestens in

diesem Sommer planmäßig abgeschlossen sein soll, sind wir optimistisch,

dass die Inbetriebnahme dieser Projekte trotz möglicher Verzögerungen

aufgrund von Pandemie und Rezession noch in diesem Jahr erfolgt. Darüber

hinaus hängen die Cashflows aus der Stromerzeugung nur von den

Windbedingungen und der Sonneneinstrahlung ab und sind daher resistent

gegen die Pandemie und die durch staatliche Gegenmaßnahmen ausgelöste

Rezession. Wir lassen daher die Prognosen für das EBIT weitgehend

unverändert, senken jedoch unsere Nettoergebnisschätzungen aufgrund höherer

Zinsen und ähnlicher Aufwendungen. Wir glauben, dass Energiekontor die

durch die Pandemie verursachte Rezession aufgrund der Stabilität ihres

Geschäftsmodells sehr gut überstehen wird. Eine aktualisierte

Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR26,00. Wir

bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on

Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

reiterated his BUY rating and maintained his EUR 26.00 price target.

Abstract:

Energiekontor has published its 2019 Annual Report. Despite the low German

onshore wind installation activity, the company achieved a slightly

positive net result due mainly to a strong earnings contribution from the

Power Production segment. Management is guiding towards double-digit

million EBT for 2020. The outcome will depend on how the pandemic affects

project realisation and green power plant maintenance. Given the fact that

many projects are scheduled to be completed this summer at the latest, we

are optimistic that these projects will be commissioned this year despite

possible pandemic & recession-induced delays. Furthermore, power generation

cash flows only depend on wind conditions and solar radiation and are thus

resistant to the pandemic and the recession induced by government

countermeasures. We thus leave forecasts for operating earnings largely

unchanged, but lower our net result estimates due to higher interest and

similar expenses. We believe that Energiekontor will weather the

pandemic-induced recession very well due to the stability of its business

model. An updated sum-of-the-parts valuation still yields a EUR26 price

target. We confirm our Buy rating.

