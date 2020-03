^

Original-Research: Formycon AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Formycon AG

Unternehmen: Formycon AG

ISIN: DE000A1EWVY8

Anlass der Studie: Covid-19 Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.03.2020

Kursziel: EUR39,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN:

DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 39,00.

Zusammenfassung:

Wir glauben, dass der Rückgang des Aktienkurses von Formycon um 25% seit

Ende Februar, als Covid-19 die Finanzmärkte zu beeinflussen begann, die

Auswirkungen des Virus auf die Aussichten des Unternehmens deutlich

übertrifft. In der Tat könnte man argumentieren, dass die jüngste Meldung,

dass das Lucentis-Nachfolgeprodukt Beovu bei 14 Patienten schwerwiegende

Nebenwirkungen verursacht hat, bedeutet, dass der Nachrichtenfluss in den

letzten sechs Wochen insgesamt positiv für Formycons Ophthalmologiebereich

(FYB201 und FYB203) ist. Die allgemeine Position des Unternehmens bleibt

mit drei fortgeschrittenen Biosimilar-Kandidaten, deren verbleibende

Entwicklung vollständig durch starke und stabile Partnerschaften finanziert

wird, ausgezeichnet. Die Bilanz weist eine Cash-Position von rd. EUR25 Mio.

und keine Schulden auf. Der Cash Burn und Finanzierungsbedarf beziehen sich

nur auf die Pipeline im Frühstadium, die aus weiteren Biosimilar-Kandidaten

für Blockbuster-Referenzprodukte besteht. Wir behalten unsere

Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von EUR39,00 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG

(ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 39.00 price target.

Abstract:

We believe that the 25% decline in Formycon's share price since late

February when covid-19 began to affect financial markets greatly overstates

the impact of the virus on the company's prospects. In fact one could argue

that recent news that Lucentis' successor product Beovu has caused serious

side effects among 14 patients means that newsflow over the past six weeks

is on balance positive for Formycon's ophthalmology franchise (FYB201 and

FYB203). The company's general position remains excellent with three late

stage products whose remaining development is fully funded by strong and

stable partnerships. The balance sheet has a cash position of ca. EUR25m and

no debt. Cash burn and funding requirements relate only to the early stage

pipeline which consists of further biosimilar candidates for blockbuster

reference products. We maintain our Buy recommendation and price target of

EUR39.00.

