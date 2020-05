^

Original-Research: Formycon AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Formycon AG

Unternehmen: Formycon AG

ISIN: DE000A1EWVY8

Anlass der Studie: Geschäftsbericht 2019

Empfehlung: Kaufen

seit: 19.05.2020

Kursziel: EUR39,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN:

DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 39,00.

Zusammenfassung:

Die Ergebnisse von Formycon für 2019 lagen nahe an unseren Prognosen. Der

Umsatz betrug EUR33,2 Mio. (FBe: EUR35,0 Mio.; 2018: EUR43,0 Mio.), während das

EBIT bei EUR-2,3 Mio. lag (FBe: EUR-2,0 Mio.; 2018: EUR7,1 Mio.). Die Zahlen für

2018 wurden durch einen Kredit in Höhe von EUR8,5 Mio. im Zusammenhang mit

der Investition von FYB in FYB202 im Zeitraum 2013-16 erhöht. Wie im Jahr

2018 stammten die Einnahmen aus Gebühren für Entwicklungsarbeiten an den

lizenzierten Biosimilar-Kandidaten FYB201 und FYB203 sowie aus Zahlungen

für die Erbringung von Entwicklungsdienstleistungen für das Joint Venture

FYB202. Die Kosten bezogen sich auf die Entwicklungsarbeit für diese

Projekte sowie für die nicht verpartnerten Biosimilar-Kandidaten von

Formycon. Wir gehen davon aus, dass ein zunehmendes Volumen an klinischen

Entwicklungsarbeiten für FYB202 und FYB203 den Umsatz in diesem Jahr auf

EUR40 Mio. steigern wird, während höhere Investitionen in präklinische

Projekte den EBIT-Verlust auf EUR4 Mio. erhöhen. Die erneute Einreichung der

FYB201-Biologics License Application im H2/20 bleibt jedoch auf Kurs, was

darauf hindeutet, dass das Unternehmen ab 2021/22 in die

Lizenzgebührenphase eintreten wird. Wir behalten unsere Kaufempfehlung

sowie unser Kursziel von EUR39,00 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG

(ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 39.00 price target.

Abstract:

Formycon's 2019 results were close to our forecasts. Revenue was EUR33.2m

(FBe: EUR35.0m; 2018: EUR43.0m) while EBIT came in at EUR-2.3m (FBe: EUR-2.0m;

2018: EUR7.1m). The 2018 numbers were boosted by an EUR8.5m credit relating to

FYB's investment in FYB202 during 2013-16. As in 2018, revenue stemmed from

fees for development work on the outlicensed biosimilar candidates FYB201

and FYB203 and also from payments for the provision of development services

to the FYB202 joint venture. Costs related to the development work on these

projects as well as on Formycon's unpartnered biosimilar candidates. We

expect an increasing volume of clinical development work on FYB202 and

FYB203 to push revenues to EUR40m this year while increased investment in

preclinical projects widens the EBIT loss to EUR4m. However, resubmission of

the FYB201 Biologics License Application remains on track for H2/20, which

suggests that the company will enter the royalty phase from 2021/22. We

maintain our Buy recommendation and price target of EUR39.0.

