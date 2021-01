Original-Research: Formycon AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Formycon AG

Unternehmen: Formycon AG

ISIN: DE000A1EWVY8

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.01.2021

Kursziel: EUR78,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN:

DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 43,00 auf EUR 78,00.

Zusammenfassung:

Nach Angaben des Biotechnologie-Fachverbandes BIO gab es Mitte Dezember

über 590 Medikamente zur Behandlung von COVID-19 in der präklinischen und

klinischen Entwicklung. Diese Medikamente werden üblicherweise in zwei

Kategorien unterteilt - Virostatika und Behandlungen. Antivirale Mittel

versuchen, das Eindringen von SARS-CoV-2 in Zellen zu verhindern und / oder

seine Replikationsfähigkeit zu beeinträchtigen, während Behandlungen die

verschiedenen Symptome von COVID-19 wie Entzündungen sowie Herz-Kreislauf-

und Atemprobleme behandeln. Das häufigste Ziel für antivirale Medikamente

ist das Spike-Protein auf der Oberfläche des SARS-CoV-2-Virus. Diese

Wirkungsweise ist jedoch anfällig für Spike-Protein-Mutationen. Die

ACE2-Komponente des kürzlich angekündigten ACE2-IgG-Fc-Fusionsproteins von

Formycon bindet den Spike, bevor er die nativen ACE2-Rezeptoren des

Patienten erreichen kann, die der Einstiegspunkt für das Virus sind. Das

Problem der Spike-Protein-Mutation wird umgangen, da jede Mutation des

Virus, die seine Affinität zu ACE2 verringert, auch seine Pathogenität

verringert. Das körpereigene ACE2 hilft auch dabei, das Protein Angiotensin

II zu modulieren, das den Blutdruck und Entzündungen erhöht. Während der

SARS-CoV-2-Infektion kann Angiotensin II durch die Bindung von ACE2

ungehindert wirken. Präklinische In-vitro-Studien zeigten, dass FYB207 es

nativem ACE2 ermöglicht, Angiotensin II weiterhin zu modulieren. FYB207

kombiniert somit die Wirkungsweise eines Virostatikums und einer

Behandlung. Die Entwicklung neuartiger Medikamente ist riskanter als die

Entwicklung von Biosimilaren, die bis zum Beginn der Pandemie die einzige

Aktivität von Formycon war. Die erfolgreiche Phase-I-Studie von Apeiron mit

ACE2 aus dem Jahr 2009 und die nachgewiesene Expertise von Formycon in der

Antikörpertechnik lassen jedoch darauf schließen, dass das inkrementelle

Risiko gering ist. Ältere Menschen, Übergewichtige und Allergiker sind

unter den 2-10% der immungeschwächten Bevölkerung überproportional

vertreten. Wir erwarten, dass SARS-CoV-2 in dieser Gruppe auch nach

Beendigung der Pandemie endemisch bleibt. Das starke Leistungsprofil von

FYB207 lässt darauf schließen, dass eine solide Preisgestaltung (EUR20.000 im

Durchschnitt) und ein Marktanteil von 10% erreichbar sind. Wir haben unser

Kursziel auf EUR78,00 angehoben (zuvor EUR43,00) und behalten unsere

Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG

(ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

increased the price target from EUR 43.00 to EUR 78.00.

Abstract:

According to the biotechnology trade association BIO, in mid-December there

were over 590 drugs for the treatment of COVID-19 in preclinical and

clinical development. These drugs are customarily divided into two

categories - antivirals and treatments. Antivirals attempt to stop

SARS-CoV-2 entering cells and/or disrupt its ability to replicate whereas

treatments tackle the various symptoms of COVID-19 such as inflammation and

cardiovascular and respiratory problems. The most common target for

antiviral drugs is the spike protein on the surface of the SARS-CoV-2

virus. However, this mode of action is vulnerable to spike protein

mutation. The ACE2 component of Formycon's recently announced ACE2 IgG-Fc

fusion protein binds the spike before it can reach the patient's native

ACE2 receptors which are the entry point for the virus. The problem of

spike protein mutation is circumvented because any mutation of the virus

which reduces its affinity to ACE2 will also reduce its pathogenicity. The

body's native ACE2 also helps modulate the protein angiotensin II which

increases blood pressure and inflammation. During the course of SARS-CoV-2

infection, binding of ACE2 allows angiotensin II to act unhindered.

Preclinical in vitro trials indicated that FYB207 allows native ACE2 to

continue to modulate angiotensin II. FYB207 thus combines the mode of

action of an antiviral and a treatment. Novel drug development is riskier

than biosimilar development which was Formycon's sole activity until the

start of the pandemic. However, Apeiron's successful 2009 phase I trial of

ACE2 and Formycon's proven expertise in antibody engineering suggest to us

that the incremental risk is small. The elderly, the obese and allergy

sufferers are disproportionately represented among the 2-10% of the

population which are immuno-compromised. We expect SARS-CoV-2 to remain

endemic in this group even when the pandemic is over. FYB207's strong

performance profile suggests that robust pricing (average of EUR20,000) and a

market share of 10% are achievable. We have raised our price target to

EUR78.00 (previously: EUR43.00) and maintain our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21973.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-übermittelt durch die EQS Group AG.-

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.