Unternehmen: Formycon AG

ISIN: DE000A1EWVY8

Anlass der Studie: Geschäftsbericht 2020

Empfehlung: Kaufen

seit: 20.05.2021

Kursziel: EUR78,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN:

DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf BUY

herauf und bestätigt sein Kursziel von EUR 78,00.

Zusammenfassung:

In ihrem Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2020 zeigte Formycon einen

Umsatz von EUR34,2 Mio. (FBe: EUR40,0 Mio.; 2019: EUR33,2 Mio.), während das EBIT

bei EUR-5,7 Mio. (FBe: EUR-4,0 Mio.; 2019: EUR-2,3 Mio.) lag. Wie im Jahr 2019

stammten die Einnahmen aus Gebühren für Entwicklungsarbeiten an den

lizenzierten Biosimilar-Kandidaten FYB201 und FYB203 sowie aus Zahlungen

für die Erbringung von Entwicklungsdienstleistungen für das Joint Venture

FYB202. Der Umsatz lag leicht unter der Managementguidance von EUR35-40 Mio.

Die Nettogewinnguidance 2020 sah eine negative Zahl von nicht

spezifizierter Größenordnung vor. Das Management teilte uns mit, dass die

geringfügige Unterschreitung der prognostizierten Umsatzspanne nicht auf

Verzögerungen bei den zugrunde liegenden Entwicklungsprogrammen

zurückzuführen sei, sondern vielmehr auf den Zeitpunkt der

Rechnungsstellung von Dienstleistern. Die Pipeline-Entwicklung bleibt auf

Kurs. Das Management erwartet weiterhin die Einreichung des

Biologics-Lizenzantrags für FYB201 (Referenzprodukt: Lucentis) bei der FDA

bis Ende dieses Quartals. Vorbehaltlich der FDA-Zulassung wird FYB201 im

Jahr 2022 erste Lizenzeinnahmen für Formycon generieren. Die

Phase-3-Studien mit FYB202 (Referenzprodukt: Stelara) und FYB203

(Referenzprodukt: Eylea) begannen im September 2020 bzw. Juli 2020. Laut

clinicaltrials.gov ist der voraussichtliche primäre Abschluss der

FYB202-Phase-3-Studie der September 2021 und der FYB203-Phase-3-Studie der

August 2021. Die Gesamteinnahmen der Referenzprodukte FYB201, FYB202 und

FYB203 stiegen 2020 um 8% auf USD19,2 Mrd. (2019: USD17,8 Mrd.). Darüber

hinaus wird erwartet, dass FYB207, Formycons ACE2

IgG-Fc-Antikörper-Fusionsprotein-Medikamentenkandidat gegen SARS-CoV-2, im

vierten Quartal dieses Jahres in die klinische Prüfphase eintritt. Im

Dezember 2020 gab Formycon bekannt, dass In-vitro-Tests gezeigt haben, dass

FYB207 das SARS-CoV-2-Virus effektiv bindet und eine Infektion von Zellen

vollständig verhindert. Die im März dieses Jahres veröffentlichten

Ergebnisse zeigen, dass FYB207 gegen neuere infektiöse Mutationen von

SARS-CoV-2 wie die britische Variante B.1.1.7 noch wirksamer ist als gegen

frühere, weniger infektiöse Varianten. Wir behalten unser Kursziel von

EUR78,0 bei, stufen jedoch die Empfehlung von Hinzufügen auf Kaufen hoch, um

das Kurspotential von über 25% zu widerspiegeln.

First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG

(ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes upgraded the stock to BUY and

maintained his EUR 78.00 price target.

Abstract:

Formycon's FY2020 results showed revenue of EUR34.2m (FBe: EUR40.0m; 2019:

EUR33.2m) while EBIT came in at EUR-5.7m (FBe: EUR-4.0m; 2019: EUR-2.3m). As in

2019, revenue stemmed from fees for development work on the out-licensed

biosimilar candidates FYB201 and FYB203 and also from payments for the

provision of development services to the FYB202 joint venture. Revenue was

slightly below the guided range of EUR35-40m. Net profit guidance was for a

negative figure of unspecified magnitude. Management tells us that the

slight shortfall between reported revenue and the guided range is not due

to any delay in the underlying development programmes but rather connected

to the timing of the issue of invoices from service providers. Pipeline

development remains on track. Management continues to expect submission to

the FDA of the Biologics License Application for FYB201 (reference product:

Lucentis) by the end of this quarter. Subject to FDA approval, FYB201 will

generate its first royalty income in 2022. The phase 3 trials of FYB202

(reference product: Stelara) and FYB203 (reference product: Eylea) began in

September 2020 and July 2020 respectively. According to clinicaltrials.gov,

the estimated primary completion date for the FYB202 phase 3 trial is

September 2021, and August 2021 for the FYB203 phase 3 trial. Aggregate

revenue of the FYB201, FYB202 and FYB203 reference products rose 8% in 2020

to USD19.2bn (2019: USD17.8bn). Meanwhile, FYB207, Formycon's ACE2 IgG-Fc

antibody fusion protein drug candidate against SARS-CoV-2, is expected to

enter the clinic in Q4 this year. In December 2020 Formycon announced that

in vitro tests showed that FYB207 effectively binds SARS-CoV-2 and

completely prevents infection of cells. Results released in March this year

indicate that FYB207 is even more effective against recent more infectious

mutations of SARS-CoV-2, such as the British variant B.1.1.7, than against

earlier less infectious variants. We maintain our price target of EUR78.0,

but raise the recommendation from Add to Buy to reflect upside potential of

over 25%.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

