Original-Research: GRAND CITY Properties S.A. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu GRAND CITY Properties S.A.

Unternehmen: GRAND CITY Properties S.A.

ISIN: LU0775917882

Anlass der Studie:

Empfehlung: Buy

seit: 17.03.2021

Kursziel: 27,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY

Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 27,50.

Zusammenfassung:

Grand City (GCP) hat seine Jahresergebnisse veröffentlicht und ein

Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Die Hauptkennzahlen entsprachen unserer

Prognose und der 2020-Guidance. FFOPS 1 (nach Perpetuals) erreichte trotz

hoher Veräußerungsaktivität den Vorjahreswert von EUR1,07, und das

Unternehmen möchte seine reichliche Cash-Position (JE20: EUR1,7 Mrd.) nutzen,

um in diesem Jahr bis zu EUR200 Mio. Aktien zu kaufen. Die neue Guidance für

2021 sieht ein LFL-Nettomietwachstum von 2% bis 3% vor. GCP wird seinen

opportunistischen Akquisitions- / Veräußerungsansatz fortsetzen und

gleichzeitig das eingebettete große Aufwärtspotenzial des Portfolios heben.

Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR27,50 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY

Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 27.50 price target.

Abstract:

Grand City (GCP) has published full year results and announced a share

buy-back program. Headline figures were in line with FBe and 2020 guidance.

FFOPS 1 (after perpetuals) matched the prior year figure at EUR1.07 despite

high disposal activity, and the company wants to put its strong cash

position (YE20: EUR1.7bn) to work and purchase up to EUR200m in stock this

year. New 2021 guidance calls for 2% to 3% LFL net rent growth, and GCP

will continue its opportunistic acquisition / disposal approach, while

extracting ample embedded portfolio upside. We maintain our Buy rating and

EUR27.5 price target.

