Original-Research: HAEMATO AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu HAEMATO AG

Unternehmen: HAEMATO AG

ISIN: DE000A289VV1

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 22.04.2021

Kursziel: 48,0

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 9 September 2019

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu HAEMATO AG (ISIN:

DE000A289VV1) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 48,00.

Zusammenfassung:

Die HAEMATO-Aktie legte seit Jahresbeginn aufgrund des positiven

Nachrichtenflusses um rund 20% zu. Das Unternehmen erwarb im Dezember die

M1 Aesthetics GmbH (M1A) von der HAEMATO-Hauptaktionärin, M1 Kliniken AG,

um mit Eigenmarken und Handelsaktivitäten für ästhetische Medizin höhere

Margen zu erzielen. Im vergangenen Monat hat HAEMATO Pläne zum Verkauf von

Antigen-Schnelltests in der Eigenanwendung bekannt gegeben. Dies könnte zu

einem erheblichen Gewinn führen, je nachdem, wie sich die Pandemie

entwickelt. Zu den vorläufigen Ergebnissen gehörte ein Anstieg des

2020-Umsatzes um 21% J/J auf EUR238 Mio. (FBe: EUR230 Mio.), und die Guidance

für 2021 sieht einen Umsatzanstieg von 9% bis 22% im Jahresvergleich (EUR260

Mio. auf EUR290 Mio.) vor bei einem EBIT von EUR7 Mio. bis EUR9 Mio.

Aktualisierte Prognosen spiegeln nun den Anstieg der M1A-Aktivitäten, ein

überarbeitetes Spezialpharma-Portfolio und die Auswirkungen von zwei

Aktienemissionen wider. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem

unveränderten Kursziel von EUR48.

First Berlin Equity Research has published a research update on HAEMATO AG

(ISIN: DE000A289VV1). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 48.00 price target.

Abstract:

HAEMATO shares are up some 20% YTD on the back of positive news flow. The

company acquired M1 Aesthetics GmbH (M1A) from major HAEMATO shareholder,

M1 Kliniken AG, in December to achieve higher margins with own brands and

aesthetic medicine trading activities. Last month, HAEMATO revealed plans

to sell self-antigen rapid tests. This could result in a substantial profit

depending how the pandemic plays out. Prelims included a 21% Y/Y rise in

2020 revenue to EUR238m (FBe: EUR230m), and 2021 guidance calls for a 9% to 22%

Y/Y uptick in sales (EUR260m to EUR290m) with EBIT of EUR7m to EUR9m. Updated

forecasts now reflect the ramp up of M1A activities, a revamped specialty

pharmaceutical portfolio, and the effects of two share issuances. We stick

to our Buy rating and EUR48 price target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22345.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

