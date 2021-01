Original-Research: ITM Power Plc - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ITM Power Plc

Unternehmen: ITM Power Plc

ISIN: GB00B0130H42

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: -

seit: 28.01.2021

Kursziel: -

Kursziel auf Sicht von: -

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ITM Power Plc

(ISIN: GB00B0130H42) veröffentlicht. Analyst Dr Karsten von Blumenthal

vergibt keine Empfehlung und kein Kursziel.

Zusammenfassung:

Im ersten Halbjahr 2020/21, das am 31. Oktober 2020 endete, erhöhte ITM

Power das Gesamteinkommen um 16% J/J auf GBP 4,4 Mio., was hauptsächlich

auf höhere Zuschüsse (GBP 4,2 Mio.) zurückzuführen ist. Der operative

Verlust betrug GBP 12,0 Mio. Die Zahlen wurden durch pandemiebedingte

Verzögerungen negativ beeinflusst. Wichtiger ist aber, dass ITM eine

Kapitalerhöhung in Höhe von GBP 172 Mio. erfolgreich abgeschlossen und eine

Kooperationsvereinbarung mit Snam, einem globalen

Energieinfrastrukturbetreiber und einem der größten börsennotierten

italienischen Unternehmen, geschlossen hat. Snam investierte im Rahmen der

Finanzierungsrunde GBP 30 Mio. Nach der Partnerschaft mit dem globalen

Wasserstoffunternehmen Linde ist dies ein weiterer transformativer Deal für

ITM Power und eröffnet einen weiteren wichtigen Vertriebskanal (bevorzugter

Lieferantenstatus für 100 MW). Zusammen mit der EPC-Kompetenz von Linde

bietet der Elektrolyseurhersteller ITM eine schlüsselfertige Komplettlösung

im industriellen Maßstab. Im Januar gab ITM den Verkauf eines 24

MW-Elektrolyseurs an Linde bekannt, der im Chemischen Komplex Leuna in

Deutschland installiert werden soll. Dies ist das bislang größte

PEM-Elektrolyseurprojekt weltweit. Im Januar hat ITM die neue 1

GW-Elektrolyseurfabrik im Bessemer Park in Sheffield, Großbritannien,

praktisch fertiggestellt. Der Auftragsbestand stieg J/J von GBP 42 Mio. auf

GBP 124 Mio. Angesichts der stark beschleunigten politischen und

geschäftlichen Aktivitäten im Bereich des grünen Wasserstoffs und der

starken Wettbewerbsposition von ITM glauben wir, dass das Unternehmen die

Möglichkeit hat, einer der großen Elektrolyseurunternehmen weltweit zu

werden.

First Berlin Equity Research has published a research update on ITM Power

Plc (ISIN: GB00B0130H42). Analyst Dr Karsten von Blumenthal provides no

rating and no price target.

Abstract:

In H1 2020/21, which ended 31 October 2020, ITM Power increased total

income by 16% y/y to GBP 4.4m due largely to higher grants (GBP 4.2m). The

loss from operations was GBP 12.0m. The figures were negatively affected by

pandemic-induced delays. More importantly, ITM successfully completed a GBP

172m capital increase and concluded a collaboration agreement with Snam, a

global energy infrastructure operator and one of the largest Italian listed

companies. Snam invested GBP 30m as part of the funding round. Following

the partnership with the global hydrogen player Linde, this is another

transformative deal for ITM Power and opens up another important sales

channel (preferred supplier status for 100 MW). Together with Linde's EPC

competence, the electrolyser manufacturer ITM offers a full turnkey

solution at industrial scale. In January, ITM announced the sale of a 24 MW

electrolyser to Linde to be installed in the Leuna Chemical Complex in

Germany. This is the largest PEM electrolyser project so far worldwide. In

January, ITM practically completed the new 1 GW electrolyser factory at

Bessemer Park in Sheffield, UK. The order backlog increased y/y from GBP

42m to GBP 124m. Given the strongly accelerating political and business

momentum in the green hydrogen sector and ITM's strong competitive

position, we believe that the company has the opportunity to become one of

the large electrolyser players worldwide.

