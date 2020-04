^

Original-Research: Media and Games Invest plc - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest plc

Unternehmen: Media and Games Invest plc

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 16.04.2020

Kursziel: 2,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games

Invest plc (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,80.

Zusammenfassung:

Die veröffentlichten Kennzahlen bestätigen unsere gegenwärtige Ansicht,

dass Videospiele weitgehend krisenfest sind und dass das Geschäft während

der Pandemie gedeihen würde. gamigo meldete einen Anstieg der

Spieleraktivität während der Kontaktsperre, der durch einen starken Anstieg

der Neukunden pro Tag und der Daily-Active-User (DAU) verursacht wurde. Der

nahtlose Übergang von MGI zur Heimarbeit hat auch die betriebliche

Integrität sichergestellt. Obwohl es verfrüht ist, die Gesamtauswirkungen

der Kontaktsperre zu bewerten, boomt das Geschäft derzeit eindeutig.

Angesichts dieser operativen Stabilität betrachten wir MGI in diesen

volatilen Zeiten weiterhin als sicheren Hafen für Anleger. Unsere

Empfehlung bleibt bei Kaufen mit einem unverändertem Kursziel von EUR2,80.

#First Berlin Equity Research has published a research update on Media and

Games Invest plc (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 2.80 price target.

Abstract:

Published KPI's confirm our running view that video-gaming is largely

crisis proof and that operations are flourishing during the pandemic.

gamigo reported a surge in player activity during the lockdown led by sharp

rises in new customers per day and daily active users (DAU). MGI's seamless

transition to home-working has also insured operational integrity. Although

it is premature to assess the overall impact of the lockdown, business is

clearly booming at the moment. Given this operational stability, we

continue to regard MGI as a safe-haven for investors during these volatile

times. Our rating remains Buy with an unchanged EUR2.8 price target.

