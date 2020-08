Original-Research: Media and Games Invest plc - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest plc

Unternehmen: Media and Games Invest plc

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 06.08.2020

Kursziel: 2.90

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games

Invest plc (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 2,80 auf EUR

2,90.

Zusammenfassung:

Wir erhöhen unsere Prognosen für 2020, um den guten Start von MGI in das

Jahr zu berücksichtigen. Dank des Marktrückenwinds und einer M&A-Strategie,

die sich auszahlt, sind die Wachstumsaussichten von MGI aus unserer Sicht

ausgezeichnet. Das Unternehmen ist ein Marktkonsolidierer, der sich auf die

Videospielbranche mit einem Wert von $150 Mrd. und digitale Medien

konzentriert. Das letztgenannte Geschäftsfeld wurde in diesem Jahr durch

zwei wichtige Deals gestärkt. Nachdem MGI in 2019 ein annualisiertes

Umsatzwachstum von 157% verbuchte, sehen wir jetzt Umsatzerlöse von EUR115

Mio. im Jahr 2020 (zuvor: EUR100 Mio.). Unsere neu kalibrierten Prognosen

ergeben ein Kursziel von EUR2,90 (alt: EUR2,80). Unsere Empfehlung bleibt bei

Kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and

Games Invest plc (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and increased the price target from EUR 2.80 to EUR 2.90.

Abstract:

We are raising our 2020 forecasts to reflect MGI's strong start to the

year. In our view, MGI's growth prospects are excellent, thanks to market

tailwinds and an M&A strategy that is paying off. The company is a market

consolidator focused on the $150bn video gaming industry and digital media.

And the latter business segment has been boosted by two key deals this

year. After booking annualised revenue growth of 157% in 2019, we now see

the topline reaching EUR115m (old: EUR100m) in 2020. Our recalibrated forecasts

yield a EUR2.9 price target (old: EUR2.8). We remain Buy-rated on MGI.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21299.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-übermittelt durch die EQS Group AG.-

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.