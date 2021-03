Original-Research: Media and Games Invest plc - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest plc

Unternehmen: Media and Games Invest plc

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 03.03.2021

Kursziel: 5,30

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games

Invest plc (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 4,00 auf EUR

5,30.

Zusammenfassung:

Die Gesamtjahresergebnisse übertrafen sowohl unsere Erwartungen als auch

die Management-Guidance. Der Umsatz und das bereinigte EBITDA stiegen auf

Jahresbasis um 67% bzw. 61%, dank eines starken Q4/20, das durch

organisches und M&A-Wachstum sowohl im Gaming- als auch im Mediensegment

angetrieben wurde. Der Kurs der MGI-Aktien ist seit Jahresbeginn um 91%

gestiegen, was vor allem dem im Januar angekündigten KingsIsle

Entertainment-Deal zu verdanken ist, während das operative Geschäft während

der Pandemie weiter brummte. Wir haben unser DCF-Modell an die Ergebnisse

angepasst und ein Kursziel von EUR5,30 abgeleitet (zuvor: EUR4,00). Wir

behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and

Games Invest plc (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and increased the price target from EUR 4.00 to EUR 5.30.

Abstract:

Full year results beat both FBe and management guidance. Revenue and

adjusted EBITDA grew 67% and 61% respectively on an annualised basis,

thanks to a strong Q4/20 propelled by organic and M&A growth in both gaming

and media. MGI shares are up some 91% YTD, thanks largely to the KingsIsle

Entertainment deal announced in January, while core operations continue to

hum during the pandemic. We have adjusted our DCF model on the results and

derive a EUR5.3 price target (old: EUR4.0). We maintain our Buy rating.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22176.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-übermittelt durch die EQS Group AG.-

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.