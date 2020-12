Original-Research: MPH Health Care AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu MPH Health Care AG

Unternehmen: MPH Health Care AG

ISIN: DE000A289V03

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 07.12.2020

Kursziel: 75

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG

(ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 75,00.

Zusammenfassung:

MPH gab vorläufige Kennzahlen für Q3 mit einem NAVPS von EUR45,40 bekannt im

Vergleich zu EUR63,50 zum JE19. Der Rückgang ist auf ein 9M-Nettoergebnis von

minus EUR77 Mio. aufgrund der schwachen Aktienkursentwicklung der

börsennotierten Beteiligungen zurückzuführen. Der Nettogewinn im dritten

Quartal belief sich auf EUR-21 Mio., da die Performance weiterhin von

Marktturbulenzen geprägt wurde. Das Unternehmen hat kürzlich einen

Aktiensplit im Verhältnis 10:1 abgeschlossen. Nach der Kapitalherabsetzung

und Einziehung von zwei nennwertlosen Stückaktien belaufen sich die

ausstehenden Aktien auf 4,28 Mio. (alt: 42,81 Mio.). Die

Kapitalherabsetzung zielt darauf ab, die Aktienkursoptik zu verbessern.

Unsere Empfehlung bleibt bei Kaufen mit einem Kursziel von EUR75,00.

First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health

Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 75.00 price target.

Abstract:

MPH announced Q3 prelims with NAVPS of EUR45.4. This compares to EUR63.5 at

YE19. The decline is traced to 9M/20 net income of minus EUR77m on the weak

share price performance of the listed participations. Q3 net income tallied

EUR-21m as results remain marred by market turbulence. The company also

recently completed a reverse stock split at a 10:1 ratio. After withdrawing

two no-par value shares and the capital reduction, the shares outstanding

now total 4.28m (old: 42.81m). The capital reduction aims to improve share

price optics. We remain Buy-rated on MPH with a EUR75 price target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21925.pdf

