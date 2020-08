Original-Research: PAION AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PAION AG

Unternehmen: PAION AG

ISIN: DE000A0B65S3

Anlass der Studie: H1-Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.08.2020

Kursziel: EUR4,90

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PAION AG (ISIN:

DE000A0B65S3) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,90.

Zusammenfassung:

Die Ergebnisse des ersten Halbjahres lagen nahe an unseren Erwartungen. Der

Umsatz betrug EUR3,5 Mio. (FBe: EUR3,5 Mio.; H1/19: EUR7,5 Mio.), während das

EBIT bei EUR-6,8 Mio. lag (FBe: -EUR6,6 Mio.; H1/19: EUR-0,6 Mio.). Im

vergangenen Monat wurde Remimazolam in Japan zur Indikation

Allgemeinanästhesie und in China zur Kurzsedierung eingeführt. Remimazolam

wurde im Juli von der FDA für die Kurzsedierung zugelassen, und der

US-amerikanische Marketingpartner Acacia erwartet, das Medikament im

vierten Quartal auf den Markt zu bringen. Die EU-Zulassung von Remimazolam

zur Kurzsedierung wird 2021 erwartet. Die Zulassung in der

Allgemeinanästhesie sollte darauf folgen, sofern die später in diesem Jahr

fälligen Daten der Phase-III-Studie positiv sind. Bis Ende dieses Jahres

wird PAION auch entscheiden, ob Remimazolam für die Intensivstation

entwickelt werden soll oder nicht und ob ein eigenes Vertriebsnetz in

Europa aufgebaut werden soll oder nicht. In beiden Fällen erwarten wir

positive Entscheidungen. PAION schätzt, dass der Remimazolam-Umsatz USD500

Mio. pro Jahr für jede der drei Indikationen Kurzsedierung,

Allgemeinanästhesie und Sedierung auf der Intensivstation erreichen könnte.

Die beiden Hauptprodukte in den oben genannten Indikationen sind Midazolam,

das hauptsächlich bei bewusster Sedierung verwendet wird, und Propofol, das

hauptsächlich bei tiefer Sedierung verwendet wird. Remimazolams Vorteil

gegenüber Midazolam ist das kürzere An- und Abfluten der sedierenden

Wirkung und gegenüber Propofol klinisch bedeutsame geringere

kardiodepressive und respiratorische depressive Wirkungen. Wir behalten

unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von EUR4,90 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on PAION AG

(ISIN: DE000A0B65S3). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 4.90 price target.

Abstract:

H1/20 results were close to our expectations. Revenue was EUR3.5m (FBe:

EUR3.5m; H1/19: EUR7.5m) while EBIT came in at EUR-6.8m (FBe: EUR-6.6m; H1/19:

EUR-0.6m). Over the past month remimazolam has been launched in Japan in the

indication general anaesthesia and in China in procedural sedation.

Remimazolam was approved by the FDA in procedural sedation in July and US

marketing partner, Acacia, expects to launch the drug in Q4. EU approval of

remimazolam in procedural sedation is expected in 2021. This should be

followed by approval in general anaesthesia provided that phase III trial

data due later this year are positive. By the end of this year PAION will

also take decisions on whether or not to develop remimazolam for the ICU

and whether or not to build up its own distribution network in Europe. We

expect positive decisions in both cases. PAION estimates the peak sales

opportunity for remimazolam at USD500m annually for each of the three

indications procedural sedation, general anaesthesia and ICU sedation. The

two main incumbent products in the above-mentioned indications are

midazolam which is used mainly in conscious sedation, and propofol which is

used mainly in deep sedation. Remimazolam's advantage over midazolam is

shorter onset/offset times and over propofol clinically meaningful lower

cardiodepressive and respiratory depressant effects. We maintain our Buy

recommendation and price target of EUR4.90.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21357.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-übermittelt durch die EQS Group AG.-

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.