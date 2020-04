^

Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AG

Unternehmen: PNE AG

ISIN: DE000A0JBPG2

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 15.04.2020

Kursziel: 5,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 29.08.2019: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN:

DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 4,00 auf EUR 5,00.

Zusammenfassung:

PNE hat beschlossen, bis 2023 ein eigenes Windparkportfolio von bis zu 500

MW aufzubauen, anstatt sein '2020-Portfolio' zu verkaufen. Diese

Strategieänderung wird das Risiko des Geschäftsmodells reduzieren und zu

wesentlich stabileren Cashflows führen. Das Geschäftsmodell von PNE wird

auch in Zukunft drei Segmente umfassen (Projektentwicklung, Stromerzeugung

und Dienstleistungen), aber die Stromerzeugung wird aufgrund der geplanten

Portfolioerweiterung erheblich an Bedeutung gewinnen. Projekte, die dem

eigenen Portfolio hinzugefügt wurden, können natürlich nicht verkauft

werden. Der Beitrag des Segments Projektentwicklung zur Gruppe hängt somit

von der Aufteilung zwischen verkauften und behaltenen Projekten ab. Das

operative Ergebnis für 2019 übertraf unsere Prognosen und war deutlich

besser als im Vorjahr. Das EBITDA 2019 belief sich auf EUR31,6 Mio. (FBe:

EUR28,1 Mio., 2018: EUR16,5 Mio.) und das EBIT 2019 auf EUR19,0 Mio. (FBe: EUR17,0

Mio., 2018: EUR7,8 Mio.). Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP)

gelang es nicht, PNE zu übernehmen, und hält nun 40% des Unternehmens. Wir

gehen davon aus, dass das neu ausgerichtete Geschäftsmodell weitgehend

Sars-CoV-2-resistent ist, da der Wind unabhängig von der Schwere der durch

Corona verursachten Rezession weht. Das Segment Stromerzeugung wird somit

stabile Cashflows liefern. PNE kann jedoch einige Verzögerungen bei der

Projektentwicklung in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Coronakrise

nicht ausschließen und strebt ein EBITDA von EUR15-20 Mio., und ein EBIT von

EUR5-10 Mio. für 2020 an. Wir haben unsere Prognosen angepasst, um die

strategische Neuausrichtung (kein Verkauf des 'Windpark-Portfolios 2020'!)

und die wahrscheinlichen Auswirkungen der globalen Rezession

widerzuspiegeln. Wir verwenden jetzt eine Sum-of-the-Parts-Analyse, die auf

DCF-Modellen für jedes Segment basiert, um PNE zu bewerten. Dieser neue

Bewertungsansatz ergibt ein neues Kursziel von EUR5,00 (zuvor EUR4,00). Unsere

Empfehlung bleibt Hinzufügen.

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG

(ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD

rating and increased the price target from EUR 4.00 to EUR 5.00.

Abstract:

PNE has decided to build up an own wind farm portfolio of up to 500 MW by

2023 instead of selling its '2020 portfolio'. This strategic shift will

derisk the business model and result in much more stable cash flows. In the

future, PNE's business model will continue to have three segments (Project

Development, Power Production, and Services), but power production will

significantly gain in importance due to the planned portfolio expansion.

Projects added to the portfolio cannot, of course, be sold. The

contribution of the Project Development segment to the group thus depends

on the split of projects sold and kept. 2019 operating earnings exceeded

our forecasts and were much better than in the previous year. Meanwhile,

2019 EBITDA amounted to EUR31.6m (FBe: EUR28.1m, 2018: EUR16.5m) and 2019 EBIT

was EUR19.0m (FBe: EUR17.0m, 2018: EUR7.8m). Morgan Stanley Infrastructure

Partners (MSIP) failed to take over PNE and now holds 40% of the company.

We believe that the realigned business model is largely

Sars-CoV-2-resistant. The wind will blow regardless of the severity of the

corona-induced recession. The power production segment will thus deliver

stable cash flows. However, PNE cannot rule out some project development

delays in 2020 and 2021 due to the corona crisis and is guiding towards

2020 EBITDA of EUR15-20m and EBIT of EUR5-10m. We have adjusted our forecasts

to reflect the strategic realignment (no sale of '2020 wind farm

portfolio'!) and the likely impact of the global recession. We now use a

sum-of-the-parts analysis, which is based on DCF models for each segment to

value PNE. This new valuation approach yields a new price target of EUR5.00

(previously: EUR4.00). Our rating remains Add.

