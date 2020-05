^

Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AG

Unternehmen: PNE AG

ISIN: DE000A0JBPG2

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 14.05.2020

Kursziel: 5,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 29.08.2019: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN:

DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00.

Zusammenfassung:

PNE berichtete Q1-Zahlen und führte eine Telefonkonferenz durch. Der Umsatz

belief sich auf EUR15,7 Mio. und das EBIT auf EUR2,3 Mio. Angesichts der

Tatsache, dass das erste Quartal aufgrund von Projektvorlaufkosten

normalerweise schwach ist, waren die Zahlen stark. Das EBIT im ersten

Quartal lag vor allem aufgrund eines stärkeren Projektsegment-EBITs über

unserer Prognose. Das Management bekräftigte seine Guidance (EBIT: EUR5 bis

EUR10 Mio.), die mögliche Projektverzögerungen aufgrund der Pandemie

berücksichtigt. Wir sehen PNE auf einem guten Weg, um die Guidance zu

erreichen. Angesichts der hohen Unsicherheit aufgrund der Pandemie und der

Rezession halten wir trotz der besser als erwarteten Q1-Zahlen an unserer

Prognose für 2020 fest. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung

ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR5,00. Wir bestätigen unsere

Hinzufügen-Empfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG

(ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD

rating and maintained his EUR 5.00 price target.

Abstract:

PNE reported Q1 figures and held a conference call. Sales amounted to

EUR15.7m, and EBIT was EUR2.3m. Given that Q1 is usually weak due to upfront

project costs, the figures were strong. Q1 EBIT was above our forecast due

mainly to a stronger project segment EBIT. Management reiterated guidance

(EBIT: EUR5-10m) which has taken possible project delays due to the pandemic

into account. We see PNE well on track to reach guidance. Given the high

uncertainty due to the pandemic and the recession, we stick to our 2020

forecast despite the better than expected Q1 figures. An updated

sum-of-the-parts valuation still yields a EUR5.00 price target. We confirm

our Add recommendation.

