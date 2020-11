Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AG

Unternehmen: PNE AG

ISIN: DE000A0JBPG2

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 13.11.2020

Kursziel: 7,20 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 13.08.2020: Herabstufung von Hinzufügen auf Reduzieren

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN:

DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die

Aktie auf ADD herauf und erhöht das Kursziel von EUR 5,10 auf EUR 7,20.

Zusammenfassung:

PNE meldete Zahlen für das dritte Quartal und führte eine Telefonkonferenz

durch. Umsatz (EUR11,5 Mio.) und EBIT (EUR-4,1 Mio.) entsprachen im dritten

Quartal in etwa unseren Prognosen. PNE hat seine

Onshore-Windprojekt-Pipeline auf 5.241 MW erweitert (Q2/20: 5.176 MW).

Phase-III-Projekte in den Kernmärkten Deutschland und Frankreich erreichten

mit 681 MW einen neuen Höchststand. Im Solargeschäft hat sich die

Projektpipeline im Quartalsvergleich von 232 MWp auf 476 MWp mehr als

verdoppelt. Bisher hat PNE im Jahr 2020 im Rahmen der deutschen

Onshore-Windausschreibungen Zuschläge für 61 MW erhalten. Im Durchschnitt

lagen die Ausschreibungspreise immer über 6 EURct/kWh; Wir glauben daher,

dass die an PNE vergebenen Projekte sehr profitabel sein werden. Basierend

auf dem 9M-Bericht haben wir unsere Prognosen für 2020E und die folgenden

Jahre angepasst. Nach dem Abschluss des RWE/Nordex-Pipeline-Deals haben wir

die Bewertung unseres Projektsegments deutlich erhöht. Eine aktualisierte

Sum of the Parts-Bewertung ergibt ein neues Kursziel von EUR7,20 (zuvor:

EUR5,10). Wir stufen unser Rating von Reduzieren auf Hinzufügen hoch.

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG

(ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the stock

to ADD and increased the price target from EUR 5.10 to EUR 7.20.

PNE reported Q3 figures and held a conference call. Third quarter sales

(EUR11.5m) and EBIT (EUR-4.1m) were roughly in line with our forecasts. PNE

further expanded its onshore wind project pipeline to 5,241 MW (Q2/20:

5,176 MW). Phase III projects in core markets Germany and France reached a

new high at 681 MW. In the solar business, the project pipeline more than

doubled q/q from 232 MWp to 476 MWp. So far in 2020, PNE has been awarded

61 MW in the German onshore wind tenders. As average tender awards have

always topped 6EURct/kWh, we believe that the projects awarded to PNE will be

very profitable. Based on the 9M report we have adjusted our forecasts for

2020E and the following years. We have significantly increased our Project

segment valuation following the closure of the RWE/Nordex pipeline deal. An

updated sum of the parts valuation yields a new price target of EUR7.20

(previously: EUR5.10). We upgrade our rating from Reduce to Add.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die

vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21834.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

