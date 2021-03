Original-Research: PSI AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PSI AG

Unternehmen: PSI AG

ISIN: DE000A0Z1JH9

Anlass der Studie: Geschäftsbericht 2020

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 30.03.2021

Kursziel: EUR31,00

Letzte Ratingänderung: 02.11.2020 (vorher: Kaufen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN:

DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 26,00 auf EUR 31,00.

Zusammenfassung:

Die Ergebnisse für 2020 lagen nahe an unseren Prognosen und zeigten einen

Umsatzrückgang von 3,3% auf EUR217,8 Mio. (FBe: EUR223,6 Mio.; 2019: EUR225,2

Mio.) und einen Rückgang des EBITs um 13,1% auf EUR14,9 Mio. (FBe: EUR15,4

Mio.; 2019: EUR17,2 Mio.). Das EBIT für 2020 ist höher als die im März 2020

gegebene Prognose (Rückgang von bis zu 20%) ausgefallen. Der

Auftragseingang ging um 3% auf EUR229 Mio. (2019: EUR236 Mio.) zurück, während

der Auftragsbestand zum Jahresende mit EUR149 Mio. (2019: EUR142 Mio.) um 4,9%

höher lag. Der Auftragseingang ging im vergangenen Jahr zurück, da die

geringere Aktivität im Gasnetz- und Pipelinesgeschäft sowie im Automobil- /

Industrie- und Industrielogistikgeschäft die gestiegenen Aufträge aus den

Bereichen Elektrische Netze, Metalle und öffentliche Verkehrsmittel

überwog. Die Prognose für das laufende Jahr für eine relativ bescheidene

Steigerung von Umsatz und Auftragseingang um 5% ist durch die Unsicherheit

über die Auswirkungen der dritten Welle der Pandemie bedingt. Das

Management geht davon aus, dass sich das Wachstum beschleunigen wird,

sobald die Impfstoffkampagne erfolgreich ist. Die angestrebte Erholung des

EBITs auf über EUR20 Mio. (16% über dem Niveau von 2019) zeigt die

Auswirkungen der Risikovorsorge auf die Zahlen für 2020 sowie die

zugrundeliegende Verbesserung der Rentabilität aufgrund der laufenden

Harmonisierung der Softwareplattformen. Über Covid-19 hinaus sind die

Aussichten sehr günstig. PSI profitiert weiterhin von dem wachsenden Anteil

der erneuerbaren Energien und des Erdgases an der deutschen Stromerzeugung.

Das Management strebt auch eine Steigerung des Anteils des Exportgeschäfts

(2020: 36%) an, insbesondere im Bereich Elektrische Netze. Darüber hinaus

bietet das Segment Production Management die Teilnahme am weltweit

führenden Geschäft mit Metallproduktionssoftware sowie das Engagement im

Internet der Dinge über das Segment Automotive & Industry. Die Aussicht auf

einen Boom erneuerbarer Energien bis in die 2030er Jahre sowie eine

zunehmende Internationalisierung des Geschäfts veranlassen uns, unsere

langfristigen Prognosen zu erhöhen. Wir modellieren jetzt eine

10-Jahres-Umsatz-CAGR für den Zeitraum 2021-2030 von 8,2% (zuvor: 6,1%).

Die EBIT-Marge dürfte in den nächsten Jahren über 10% steigen, da die

Betriebskosten mit dem Abschluss der Harmonisierung der Softwareplattform

sinken. Wir haben das Kursziel von EUR26,00 auf EUR31,00 angehoben. Die

Empfehlung bleibt bei Hinzufügen.

First Berlin Equity Research has published a research update on PSI AG

(ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and

increased the price target from EUR 26.00 to EUR 31.00.

Abstract:

2020 results were close to our forecasts showing a 3.3% decline in sales to

EUR217.8m (FBe: EUR223.6m; 2019: EUR225.2m) and a 13.1% decline in EBIT to EUR14.9m

(FBe: EUR15.4m; 2019: EUR17.2m). 2020 EBIT was higher than guidance given in

March 2020, which was for a decline of up to 20%. The order intake fell 3%

to EUR229m (2019: EUR236m), while the year-end order backlog was 4.9% higher at

EUR149m (2019: EUR142m). The order intake fell last year because reduced

activity in the gas grids and pipelines business and the

automotive/industry and industrial logistics businesses outweighed

increased orders for the electrical grids, metals and public transport

businesses. Current year guidance for a relatively modest 5% increase in

revenue and orders is conditioned by uncertainty as to the impact of the

third wave of the pandemic. Management has indicated that growth will

accelerate once the vaccine campaign is successful. The targeted rebound in

EBIT to over EUR20m (16% above the 2019 level) is indicative of the effect of

risk provisions on the 2020 numbers as well as the underlying improvement

in profitability stemming from ongoing software platform harmonisation.

Looking beyond covid-19, prospects are very favourable. PSI continues to

benefit from the growing share of German electricity generation taken by

renewable energy and gas. Management also aims to increase the share of

export business (2020: 36%), particularly in the electrical grids business.

Meanwhile, the Production Management segment offers participation in the

world's leading metals production software business as well as Internet of

Things exposure through the Automotive & Industry segment. The prospect of

a renewable energy boom stretching into the 2030's as well as increased

internationalisation of the business prompts us to raise our long term

forecasts. We now model a 10-year sales CAGR for the period 2021-2030 of

8.2% (previously: 6.1%). Meanwhile, the EBIT margin should rise beyond 10%

over the next few years as operating costs fall with the completion of

software platform harmonisation. We have raised the price target from

EUR26.00 to EUR31.00. The recommendation remains at Add.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22246.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

