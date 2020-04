^

Unternehmen: PSI AG

ISIN: DE000A0Z1JH9

Anlass der Studie: Covid-19 Update/Geschäftsbericht 2019

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.04.2020

Kursziel: EUR21,20

Kursziel auf Sicht von: 12

Letzte Ratingänderung: 06. April 2020 (vorher: Hinzufügen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN:

DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf BUY

herauf aber senkt das Kursziel von EUR 22,40 auf EUR 21,20.

Zusammenfassung:

Die Ergebnisse der PSI für 2019 lagen über unseren Prognosen und zeigten

einen Anstieg des Umsatzes um 13,1% auf EUR225,2 Mio. (FBe: EUR220,1 Mio.;

2018: EUR199,2 Mio.) und einen Anstieg des EBIT um 11,4% auf EUR17,2 Mio. (FBe:

EUR16,5 Mio.; 2018: EUR15,5 Mio.). Die PSI bedient jedoch mehrere

Kundengruppen, die in der aktuellen, durch die Covid-19 verursachte

Rezession verwundbar sind. Dazu gehören Metalle (22% des Umsatzes von

2019); Automotive & Industry (16% des Umsatzes von 2019); Gas & Öl (10% des

Umsatzes von 2019). Die PSI-Guidance für das Jahr 2020 sieht einen Rückgang

des Umsatzes und des EBIT um 5% bzw. 20% vor. Die Geschäftsleitung

begründet ihren Glauben an die relativ geringen Auswirkungen von Covid-19

wie folgt: Erstens geht die PSI von der Arbeitshypothese aus, dass die

Pandemie ab dem dritten Quartal abklingt. Zweitens werden die laufenden

Klimaschutzinvestitionen in Deutschland dafür sorgen, dass das

Stromnetzmanagement, das deutsche Gasnetzmanagement und die Sparte

öffentlicher Personenverkehr in diesem Jahr weiter wachsen werden. Im

Logistikgeschäft lassen ein sehr starker Auftragseingang 2019 (+ ca. 25%)

und die Verflechtung mit dem privaten Online-Konsum ebenfalls auf ein

weiteres Wachstumsjahr schließen. Zusammen erwirtschafteten diese Geschäfte

ca. 53% des Umsatzes von 2019. Drittens werden bei PSI Metals und

Automotive & Industry hohe Auftragsbestände und ein hoher

Softwarewartungsumsatz für eine hohe Kapazitätsauslastung bis weit in das

dritte Quartal hinein sorgen. Die Aussichten sind über das Abebben von

Covid-19 hinaus sehr günstig. Die PSI profitiert weiterhin von dem

wachsenden Anteil an erneuerbaren Energien und Gas an der deutschen

Stromerzeugung. Das Segment Produktionsmanagement bietet eine Beteiligung

an der weltweit führenden Softwareschmiede für die Metallproduktionsbranche

sowie ein Engagement im Internet der Dinge durch das Segment Automotive &

Industry. Die EBIT-Marge dürfte in den nächsten Jahren über 10% steigen, da

die Betriebskosten mit dem Abschluss der Harmonisierung der

Softwareplattform sinken. Wir halten die Argumente des Managements

bezüglich 2020 für plausibel und reduzieren unser Kursziel nur geringfügig

von EUR22,40 auf EUR21,20. Wir stufen die Empfehlung von Hinzufügen auf Kaufen

hoch, weil das Kurssteigerungspotenzial nunmehr >25% beträgt.

First Berlin Equity Research has published a research update on PSI AG

(ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes upgraded the stock to BUY but

decreased the price target from EUR 22.40 to EUR 21.20.

Abstract:

PSI's 2019 results came in above our forecasts, showing a 13.1% rise in

sales to EUR225.2m (FBe: EUR220.1m; 2018: EUR199.2) and an 11.4% increase in EBIT

to EUR17.2m (FBe: EUR16.5m; 2018: EUR15.5m). However, PSI serves several customer

groups which are vulnerable in the current covid-19-induced recession.

These include metals (22% of 2019 sales); automotive & industry (16% of

2019 sales); gas & oil (10% of 2019 sales). PSI's 2020 guidance is for

declines in sales and EBIT of 5% and 20% respectively. Management justifies

its belief in the relatively mild impact of covid-19 as follows: Firstly,

PSI's working assumption is that the pandemic abates from Q3. Secondly,

ongoing climate protection investments in Germany will ensure that the

electrical network management, German gas network management and public

transport businesses will continue to grow this year. In the logistics

business a very strong 2019 order intake (+ ca. 25%) and exposure to online

private consumption also suggest a further growth year. Together these

businesses accounted for ca. 53% of 2019 sales. Thirdly, at PSI Metals and

Automotive & Industry high order backlogs and a high level of software

maintenance revenue will ensure high capacity utilisation well into Q3/20.

Looking beyond covid-19, prospects are very favourable. PSI continues to

benefit from the growing share of German electricity generation taken by

renewables and gas. The Production Management segment offers participation

in the world's leading metals production software business as well as

Internet of Things exposure through the Automotive & Industry segment.

Meanwhile the EBIT margin should rise beyond 10% over the next few years as

operating costs fall with the completion of software platform

harmonisation. We find management's arguments regarding 2020 plausible and

reduce our price target only modestly from EUR22.40 to EUR21.20. We move the

recommendation from Add to Buy because the upside to our price target is

now >25%.

