Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG

Unternehmen: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Reduzieren seit: 13.02.2020 Kursziel: 11,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 16.07.2019: Hochstufung von Verkaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf REDUCE herab aber erhöht das Kursziel von EUR 10,00 auf EUR 11,40.

Zusammenfassung: SFC Energy meldete vorläufige Zahlen für 2019, die innerhalb der Guidance lagen. Der Umsatz belief sich auf EUR58,5 Mio., das bereinigte EBITDA auf EUR3,6 Mio. und das bereinigte EBIT auf EUR0,3 Mio. Für 2020 rechnet SFC mit einem Umsatz von EUR64 - 71 Mio. und einem bereinigten EBIT von EUR0,1 - 3,1 Mio. Hauptwachstumstreiber sind die neuen Wasserstoffanwendungen und das internationale Verteidigungsgeschäft. Wir halten an unseren Prognosen für 2020 fest, die innerhalb der Guidance liegen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR11,40 (zuvor: EUR10,00). Nach dem Anstieg des Aktienkurses um 32% seit Mitte November stufen wir die Aktie von Hinzufügen auf Reduzieren herab.

First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the stock to REDUCE but increased the price target from EUR 10.00 to EUR 11.40.

Abstract: SFC Energy reported preliminary 2019 figures which were in line with guidance. Sales amounted to EUR58.5m, underlying EBITDA was EUR3.6m, and underlying EBIT EUR0.3m. For 2020, SFC is guiding towards sales of EUR64m - EUR71m, and underlying EBIT of EUR0.1m - EUR3.1m. The main growth drivers are the new hydrogen applications and the international defence business. We stick to our 2020 forecasts, which are within the guidance range. An updated DCF model yields a new price target of EUR11.40 (previously: EUR10.00). Following the 32% share price increase since mid November, we downgrade the stock from Add to Reduce.

