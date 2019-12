Der Erfolg ist garantiert / Kommentar zu den Chancen grüner Bundesanleihen von Kai Johannsen Frankfurt (ots) - Nun ist sie auch offiziell in die Planung des Emissionsgeschehens aufgenommen: die grüne Anleihe des Bundes. Die Deutsche Finanzagentur, die für das Schuldenmanagement des Bundes verantwortlich zeichnet, hat sie im Rahmen der Emissionsplanungen für das kommende Jahr gestern angekündigt. Es wird ein hohes einstelliges bis niedriges zweistelliges Milliardenvolumen an grünen Bundeswertpapieren geben. Ansteuern will die Finanzagentur ein bis zwei Laufzeitenpunkte. Festgelegt haben sich die Schuldenmanager und das Bundesfinanzministerium auch auf den Weg, wie das grüne Erstlingswerk an den Markt kommen soll. Der allererste Green Bond des Bundes wird gleich via Auktion kommen. Darin sieht Tammo Diemer, Co-Geschäftsführer der Finanzagentur, ein diskriminierungsfreies Verfahren, da alle Marktteilnehmer dann den gleichen Zugang zu der Anleihe bekommen.

Im zweiten Halbjahr soll es so weit sein, dann wird mit den grünen Bunds der nächste Meilenstein am Markt für Green und Sustainable Finance gesetzt. Auf der Ebene der Zentralstaaten mit Triple-A-Rating wird es dann in der Eurozone zwei bzw. drei Adressen mit grünen Anleihen geben. Die Niederlande sind in diesem Jahr in den Markt für Green Bonds eingestiegen. Luxemburg plant ebenfalls, mit einem grünen Staatsbond an den Markt zu gehen. Im Großherzogtum steht der Zeitpunkt für die Emission aber noch nicht fest.

Damit stellt sich dann auch die Frage nach den Erfolgsaussichten der grünen Bundeswertpapiere. Der Bund ist bekanntlich der Benchmarkemittent in der Eurozone. Alle Zinsabstände anderer Staatsanleihen werden immer im Vergleich zum Bund gemessen. Die Qualität der Bundeswertpapiere ist erstklassig, sie weisen eine hohe Liquidität auf, ihre jederzeitige Handelbarkeit ist entlang der gesamten Kurve gegeben. Das Standing des Bundes ist tadellos, sein Emissionsauftritt an den Märkten ist perfekt durchorganisiert und verläuft reibungslos und das seit Jahren - auch in den vielen Krisenjahren. Zudem ist zu konstatieren, dass Green Bonds bei Investoren einen reißenden Absatz finden. Der Markt befindet sich auf Rekordkurs. Emittenten aus anderen Lagern und Ratingkategorien brauchen sich schon keine Sorgen über Platzierungen zu machen.

Und in dieses Umfeld stößt dann der Bund mit seinem Debüt in Sachen Green Finance. Da ist der Erfolg praktisch garantiert. Nur ein Riesenskandal in Sachen Greenwashing, der den gesamten globalen Green-Bond-Markt durcheinanderwirbeln würde, könnte da noch einen Strich durch die Rechnung machen.

(Börsen-Zeitung, 20.12.2019)

