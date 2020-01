SKODA AUTO stellt 2019 Produktionsrekord in seinen tschechischen Werken auf (FOTO) Mladá Boleslav (ots) - - Erstmals mehr als 900.000 Fahrzeuge in Tschechien produziert; 2,25 Prozent über Vorjahr

- Investitionen: SKODA AUTO modernisiert seine drei tschechischen Standorte konsequent nach Maßgabe der Industrie 4.0

- Strategie 2025: Automobilhersteller elektrifiziert Modellpalette und entwickelt neue Dienstleistungen

- Engagement in der Heimat: SKODA AUTO unterstützt die Entwicklung in den Regionen um die Produktionsstandorte

SKODA AUTO hat 2019 erstmals in seiner bisherigen Unternehmensgeschichte mehr als 900.000 Fahrzeuge an seinen tschechischen Standorten Mladá Boleslav und Kvasiny produziert. Mit insgesamt 910.000 Fahrzeugen liegt der tschechische Autohersteller um 2,25 Prozent über dem Vorjahr (2018: 890.000). Allein vom SKODA OCTAVIA, dem Bestseller der Marke, rollten 260.000 Einheiten vom Band. 2020, pünktlich zum 125-jährigen Gründungsjubiläum des Herstellers, startet SKODA in eine neue Ära: Am Standort Mladá Boleslav beginnt die Serienfertigung des ersten SKODA Modells auf Basis des Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) aus dem Volkswagen Konzern. Insgesamt investiert SKODA AUTO bis 2025 zwei Milliarden Euro in den Ausbau alternativer Antriebstechnologien und in neue Mobilitätsservices.

Im Stammwerk Mladá Boleslav fertigte SKODA AUTO 2019 insgesamt rund 590.000 Fahrzeuge. Allein vom OCTAVIA entstanden hier 260.000 Einheiten; Ende Oktober lief die Produktion der vierten Generation des Bestsellers an. Als weitere Baureihen rollten am Unternehmenssitz die Modellreihen FABIA, SCALA, KAMIQ und KAROQ vom Band. Darüber hinaus produzierte der tschechische Automobilhersteller in Mladá Boleslav auch 570.000 Motoren sowie 570.000 Getriebe der Typen MQ 200 und MQ 100. Außerdem stellte SKODA hier 4.000 Batterien und mehr als 2.312.000 Achsen her. In der neuen Lackiererei, die im August 2019 ihren Betrieb aufgenommen hat, erhalten zudem bis zu 168.000 Karosserien pro Jahr ihren Farbauftrag - damit beträgt die Lackierkapazität am Stammsitz insgesamt 812.000 Einheiten pro Jahr. SKODA AUTO hat 219,6 Millionen Euro in den Neubau investiert und mehr als 650 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Anlage gehört zu den modernsten und umweltfreundlichsten ihrer Art in Europa.

Das Werk Kvasiny hat in den vergangenen Jahren die größte Modernisierung und Erweiterung seiner über 85-jährigen Geschichte erlebt. Aktuell produziert SKODA am Standort sein großes SUV KODIAQ, das Kompakt-SUV KAROQ und das Flaggschiff SUPERB, einschließlich der Modellvariante SUPERB iV* mit Plug-in-Hybridantrieb. Das erste elektrifizierte Serienmodell der Unternehmensgeschichte wird auf derselben Fertigungsstraße gefertigt wie die SUPERB-Varianten mit reinen Verbrennungsmotoren, in die notwendigen Anpassungen der Produktionsabläufe investierte der Automobilhersteller insgesamt rund 12 Millionen Euro. Die Fertigung lief im September 2019 an.

Der dritte SKODA Standort in der Tschechischen Republik befindet sich in Vrchlabí. Das Werk feierte vergangenes Jahr das 155-jährige Jubiläum seiner Eröffnung im Jahr 1864, zu SKODA AUTO gehört das Werk seit 1946. Der Hersteller fertigte hier zunächst Automobile, 2012 baute er die Anlage im Rahmen einer tiefgreifenden Standorttransformation vom Fahrzeug- zum hochmodernen Komponentenwerk um. 2019 haben rund 1.000 Mitarbeiter hier insgesamt rund 556.000 automatische Direktschaltgetriebe des Typs DQ 200 gebaut, die sowohl in Modellen von SKODA als auch in Fahrzeugen anderer Marken des Volkswagen Konzerns zum Einsatz kommen.

SKODA AUTO gehört zu den wichtigsten Arbeitgebern in Tschechien

SKODA ist weltweit auf über 100 Märkten aktiv, der größte Einzelmarkt des Automobilherstellers ist China. In seinem Heimatland Tschechien zählt SKODA AUTO zu den größten Arbeitgebern und steht mit seinen Produkten für etwa 9 Prozent der der gesamten Exporte des Landes. Bereits seit vielen Jahren investiert das Unternehmen in den Ausbau der Infrastruktur in den Regionen um die Produktionsstandorte und unterstützt Projekte, um die Lebensqualität dort nachhaltig zu steigern. Dabei arbeitet SKODA AUTO eng mit Partnern aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft zusammen. Für Mladá Boleslav hat der Hersteller in 2018 einen Stiftungsfonds gegründet und mit einem Startkapital von 30 Millionen Euro ausgestattet. Das Geld aus dem Fonds fließt zum Beispiel in eine neue Ausstattung für das örtliche Krankenhaus oder das beliebte Bikesharing-Angebot Rekola.

SKODA AUTO Produktion in 2019

Fahrzeuge 910.000 Motoren 570.000 Achsen 2.312.000 Karosserien 168.000 Batterien 4.000 Getriebe insgesamt 1.126.000 DQ 200 556.000 MQ 200, MQ 100 570.000

SUPERB iV 1,4 TSI DSG 115 kW (156 PS)/85 kW (116 PS)

kombiniert 1,5 l/100km, kombiniert 14,5 - 14,0 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 35 - 33 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

CITIGOe iV 61 kW (83 PS)

kombiniert 12,9 - 12,8 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km

