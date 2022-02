Die Anleger der Peloton-Aktie erlebten in den letzten Wochen ein Auf-und-Ab der Gefühle: erst ein Tiefflug wegen sinkender Nachfrage und nun große Namen, die das Unternehmen eventuell kaufen wollen.

Ein neuer CEO

Nach den herben Rückschlägen für den Sportgerätehersteller Peloton verkündete das Unternehmen in dieser Woche große Veränderungen. Unter anderem wird der Pelotonmitbegründer und bisheriger Chef des Unternehmens John Foley, durch Barry McCarthy ersetzt. Dieser war zuvor bei Spotify und Netflix tätig und ist seit dem 09. Februar 2022 CEO und Präsident von Peloton. John Foley wird Executive Chair (Exekutiver Präsident).

Karen Boone, Lead Independent Director, sagte dazu in der Pressemitteilung: „Der heutige Führungswechsel ist der Höhepunkt eines Nachfolgeplanungsprozesses, an dem der Vorstand und John Foley in den letzten Monaten gemeinsam gearbeitet haben. Wir sind uns alle einig, dass Barry in einzigartiger Weise geeignet ist, Peloton in sein nächstes Kapitel zu führen und dass dieser Führungswechsel Peloton am besten für nachhaltiges Wachstum, Rentabilität und langfristigen Erfolg positioniert.”

Auch John Foley kommt in der Meldung zu Wort: “Ich bin unglaublich stolz darauf, im Laufe der Jahre mit so talentierten Mitarbeitern zusammengearbeitet zu haben, die mir geholfen haben, Peloton zu dem zu machen, was es heute ist, und ich bin zuversichtlich, dass Barry die richtige Führungskraft ist, um das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen.”

Kosteneinsparung durch Effizienz

Damit sich die Zahlen des amerikanischen Unternehmens wieder verbessern, wurden auch Maßnahmen zur Kostensenkung und Wachstumsförderung angekündigt. Durch eine Effizienzsteigerunge bei den Betriebskosten und eine deutliche Verbesserung der Margen in der Kategorie Connected Fitness will man, wenn alle Maßnahmen umgesetzt sind, jährlich Kosten von mindestens 500 Millionen USD einsparen.

Die geplanten Investitionsausgaben für 2022 sollen um rund 150 Millionen USD gesenkt werden. Außerdem heißt es in der Meldung des Unternehmens, dass das Restrukturierungsprogramm Kosten in Höhe von ca. 130 Millionen US-Dollar verursacht, unter anderem durch Abfindungen und anderen Ausstiegs- und Restrukturierungsmaßnahmen sowie 80 Millionen USD in Form von nicht zahlungswirksamen Kosten führen wird.

Weltweit werde man außerdem 2800 Stellen streichen. Eigene Lagerhäuser und Lieferdienste sollen reduziert werden und die Vereinbarungen mit Logistikanbietern ausgebaut werden.

Die Peloton-Aktie

Für die Peloton-Aktie ging es mit Berichten über eine mögliche Übernahme von großen Namen nach dem Tief durch geringeres Interesse bei den Kunden wieder deutlich aufwärts. Mögliche Käufer seien laut RND Amazon, Nike und Apple. Auch Netflix und Spotify seien auf Peloton aufmerksam geworden. Durch diese Wendung befindet sich die Peloton-Aktie aktuell bei 32,42 Euro. Noch vor einer Woche war der Anteilsschein nicht einmal 21 Euro wert.

Nutzer Money22 zieht nach den veröffentlichten Umstrukturierungen folgendes Fazit im BörsenNews-Forum: “Peloton hat derzeit mit vielen Baustellen zu kämpfen. Das geplante Sparprogramm und der Chef-Wechsel könnten aber jetzt ein Schritt in die richtige Richtung sein. Wie sich die Aktie weiter entwickelt, ist sehr spekulativ. Angesichts der steilen Kurs-Talfahrt in den vergangenen Monaten ist das Aufholpotenzial auf jeden Fall groß. Die Peloton-Aktie ist dementsprechend eine heiße Turnaround-Wette.”

/mb