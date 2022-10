Wie bereits spekuliert, führt Netflix ein neues, werbegestütztes Abo ein. Es gibt bereits konkrete Details zu diesem Modell. Hier die Neuheiten auf einen Blick:

Produktchef Greg Peters kündigte am Donnerstag an, dass Netflix ab dem 03. November das neue, werbegestützte Abonnement in 12 Ländern anbieten wird, unter anderem auch in Deutschland. Das “Basis-Abo mit Werbung” soll hier in Deutschland 4,99€ pro Monat kosten. Abonnenten müssen allerdings beim günstigen Angebot Werbung in Kauf nehmen. Es ergänzt die drei bereits bestehenden Abo-Stufen, welche zwischen 7,99 und 17,99€ liegen.

Netflix kündigt an, dass sich die Kunden auf rund fünf Minuten Werbung pro Stunde Film oder Serie einstellen müssen. Die einzelnen Werbespots sollen 15 bis 30 Sekunden lang sein und vor oder während des Programms laufen. Außerdem können Kunden nicht über alle Inhalte verfügen, da bei manchen Urhebern lizenzierte Inhalte nicht zum Teil nicht für Werbemodelle freigegeben sind. Über die Eigenproduktionen kann Netflix aber frei verfügen. Laut Peters arbeitet man aber bereits daran. Kunden müssen auch bei anderen Funktionen Abstriche machen. Man kann keine Filme und Serien wie bei den anderen Tarifen downloaden, um diese offline schauen zu können. Die Videoqualität liegt bei bis zu 720p, genau wie beim Basis-Abo.

Mit dem neuen, werbefinanzierten Angebot ist Netflix wesentlich günstiger als die Konkurrenz. Disney+ bietet das ab Dezember verfügbare Abo mit Werbung für 8,99€ an, so viel wie bisher der Basistarif. Wenn Kunden weiterhin den Tarif ohne Werbung nutzen wollen, werden sie wohl künftig mehr zahlen müssen.

Netflix’ Kampfpreis soll aber nicht zulasten der Erlöse gehen. Peters erklärte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz, dass die Preise so kalkuliert sind, dass jeder Nutzer, der vom bisherigen Basis-Tarif in das neue, werbegestützte Abonnement wechselt, einen “neutralen bis positiven Effekt” auf den Erlös des Konzerns hat. Netflix kalkuliert wohl mit Werbeerlösen von mindestens drei Dollar pro Monat und Nutzer. Es sind bereits Hunderte Werbetreibende mit dabei und somit auch das Werbeinventar fast vollständig vergeben.

Man hofft, mit dem werbeunterstützen Einsteigertarif den Zuschauerschwund stoppen zu können und zu wachsen. Netflix muss dabei aufpassen, dass das erhoffte Wachstum der Nutzer nicht auf Kosten von Ergebnis und Umsatz geht. An der Wallstreet ist man jedoch zuversichtlich. Nach der Ankündigung am Donnerstag hat die Aktie mit mehr als 5 Prozent höher geschlossen.