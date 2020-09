Aufbruchsstimmung am deutschen Aktienmarkt. Zeigte sich insbesondere der Dax in den letzten Tagen und Wochen in seinen Aufwärtsbemühungen noch etwas gehemmt, so änderte sich das im Verlauf des gestrigen Mittwochs (02.09.). Möglicherweise lieferte der gestrige Handelstag eine wichtige Initialzündung, doch es muss nachgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund lässt sich der frühe Handel am heutigen Donnerstag bereits gut an. Die jüngste Entwicklung bringt es mit sich, dass sich bei einigen deutschen Werten interessante Konstellationen herausgebildet haben. Wir konzentrieren uns an dieser Stelle auf drei Werte, die in dieses Raster passen. Bleiben wir zunächst bei der Aktie des Herstellers von Polymerwerkstoffen Covestro (WKN: 606214 ISIN: DE0006062144 Ticker-Symbol: 1COV).

Die Covestro-Aktie thematisierten wir am 25.08. an dieser Stelle ausführlich. Zum damaligen Zeitpunkt war die Aktie im Begriff, den massiven und eminent wichtigen Widerstandsbereich um 41,5 Euro zu attackieren. Dieses Unterfangen gelang zunächst nicht. Der Wert musste sich noch einmal auf 40,0 Euro zurückziehen, doch mit neuem Schwung ging es nun endlich über die Marke von 41,5 Euro. Der Ausbruch entwickelte gleich ansprechendes Momentum und könnte die Aktie nun bis in den Bereich von 45,0 / 45,5 Euro führen. Damit der Vorstoß nicht ins Straucheln gerät, sollte es idealerweise nicht mehr unter die 41,5 Euro gehen. In jedem Fall ist ein Rücksetzer unter die 38,0 Euro zu vermeiden. Anderer Sektor, ähnliches Chartbild. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (26.08.) hatte die Puma-Aktie (WKN: 696960 ISIN: DE0006969603 Ticker-Symbol: PUM) den Widerstandsbereich von 70,0 Euro / 72,3 Euro vor der Brust.

Zunächst tat sich auch die Aktie des Sportartikelherstellers schwer und musste noch einmal eine „Ehrenrunde“ drehen und tauchte hierbei unter die 70er Marke ab. Mittlerweile hat sich der Wert jedoch an den Widerstandsbereich von 72,3 Euro herangearbeitet. Noch wirkt die ganze Angelegenheit fragil, aber das kann sich mit fortschreitender Dauer ändern. Ein signifikanter Ausbruch könnte die Tür in Richtung 79,9 Euro öffnen. Auf der Unterseite verorten wir die zentrale Unterstützung unverändert in den Bereich 65,5 Euro / 63,5 Euro. Wenig überraschend erreicht auch die Aktie des Mitbewerbers Adidas (WKN: A1EWWW ISIN: DE000A1EWWW0 Ticker-Symbol: ADS) eine wichtige Widerstandszone.

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (24.08.) erwies sich der Widerstandsbereich 265,5 Euro / 270,0 Euro noch als zu hohe Hürde. Nach einem mustergültigen Test der wichtigen Unterstützung bei 250,0 Euro hat die Aktie nun Kurs auf die 270er Marke genommen. Sollte es der Aktie gelingen, diesen Widerstand zu knacken, so könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 283,0 bis 294,0 Euro ausdehnen. Auf der Unterseite haben die 250,0 Euro nun eine zentrale Bedeutung als Unterstützung.

