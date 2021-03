Die Spannung steigt bei unseren beiden heutigen Protagonisten Qualcomm und IBM. Die zentrale Frage lautet: Wann endet die Konsolidierung respektive Korrektur? Vor allem Qualcomm könnte positive Impulse gebrauchen, stand die Aktie doch zuletzt stark unter Druck. Bleiben wir jedoch zunächst bei IBM.

IBM – Steht die Aktie vor einem Richtungsentscheid?

In Bezug auf die IBM-Aktie (WKN: 851399 ISIN: US4592001014 Ticker-Symbol: IBM) ist Geduld eine gefragte Tugend. Die Aktie tendiert bereits seit Wochen seitwärts. Mittlerweile sind die Begrenzungen der Range stark ausgeprägt. Zuletzt orientierte sich IBM in Richtung der oberen Begrenzung der Handelsspanne. Steht die IBM-Aktie nunmehr vor einem Richtungsentscheid?

Seit Ende Januar bewegt sich IBM seitwärts und oszilliert hierbei in den Grenzen 117 US-Dollar bis 124 US-Dollar. Was zunächst als Reaktion auf den starken Kursrückgang begann, entwickelt sich mittlerweile zu einem Geduldsspiel. Bisherige Versuche, die Begrenzungen aufzubrechen, scheiterten. Immerhin gelang es IBM, sich in den letzten Handelstagen oberhalb von 120 US-Dollar zu etablieren und so einen gewissen Druck auf die 124er Marke auszuüben. Noch mangelt es jedoch an entsprechendem Aufwärtsmomentum… Aufgrund der zurückliegenden Kursentwicklung haben sich die Begrenzungen eine hohe Relevanz „erarbeitet“. Ein Ausbruch könnte daher durchaus ein starkes technisches Signal liefern. Für IBM gilt: Oberhalb von 124 US-Dollar bestünde die Möglichkeit, die Bewegung bis in den Bereich von 130 / 132 US-Dollar auszudehnen. Sollte es hingegen unter die Marke von 117 US-Dollar gehen, würden die 112 US-Dollar oder 106 US-Dollar in den Fokus rücken.

Qualcomm – Aktie (noch) im Korrekturmodus

Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu Qualcomm (WKN: 883121 ISIN: US7475251036 Ticker-Symbol: QCI) befand sich die Aktie im Korrekturmodus. Und der Kursverlauf der letzten Handelstage trug nicht unbedingt zur Aufhellung des Chartbilds bei.

Qualcomm „knabbert“ noch immer an den Auswirkungen des Kursrückgangs infolge der Quartalszahlenveröffentlichung von Anfang Februar. Die Qualcomm-Aktie durchbrach in den letzten Wochen wichtige Unterstützungen und den bis dato dominierenden Aufwärtstrend. Zu nennen sind hier die Unterstützungsbereiche 142 / 140 US-Dollar sowie 132 / 130 US-Dollar. Die daraus resultierenden Verkaufssignale befeuerten die Korrektur immer wieder aufs Neue. Der Bereich um 120 US-Dollar steht nun im Feuer. Darunter sollte es für Qualcomm tunlichst nicht gehen, verläuft dort doch neben einer wichtigen Horizontalunterstützung auch die 200-Tage-Linie. Mittlerweile ist die Bewegung deutlich überverkauft, was wiederum die Hoffnung auf temporäre Erholungsversuche nährt. Auf der Oberseite muss Qualcomm zunächst deutlich über die 132 US-Dollar, um das Chartbild zu entspannen.

Andere Leser interessierten sich auch für:

Deutsche Bank bärenstark. Commerzbank – Aktie auf der Lauer.

3 Aktien, die gewaltig vom Bitcoin-Hype profitieren

JinkoSolar-Aktie: Der Kurs schwächelt, die Hoffnung nicht

Nel ASA und Ballard Power – Das ist gar nicht gut!

Sernova

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.