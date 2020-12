BERLIN (dpa-AFX) - In der Diskussion über selbstdurchgeführte Corona-Schnelltests bei Lehrern plädiert der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, für Hygienebeauftragte an den Schulen. Auch in den Schulen seien Testungen im Rahmen eines gesamten Hygienekonzeptes sinnvoll, sagte er am Donnerstag in Berlin. "Es wäre am besten, wenn ein bestimmter Lehrer zum Hygienebeauftragten ernannt würde, dieser natürlich auch entsprechend weitergebildet wird von den lokalen Behörden, um dann diese Tests sinnvoll einzusetzen." Dazu bedürfe es einer gewissen Kenntnis, aber das sei wirklich machbar, fügte er hinzu.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe angekündigt, dass Kitas und Schulen oder deren Träger von Freitag an eigenständig Corona-Schnelltests beziehen und nutzen könnten. "Lehrerinnen und Lehrer werden sich regelmäßig selbst testen dürfen." Mit einer neuen Verordnung, die an diesem Freitag in Kraft tritt, will Spahn demnach regeln, dass Pädagogen nach vorheriger Schulung selbst testen dürfen. Daneben sollen auch die Schulträger bei Bedarf mit geschultem Personal Tests vor Ort durchführen dürfen./jr/ggr/sam/DP/eas