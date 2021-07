Robinhood, der am schnellsten wachsende Broker in den USA, will an die Börse. Das Fintech beschreitet jedoch mit einer ungewöhnlichen und riskanten IPO-Strategie neuen Boden.

Robinhood strebt 33 Milliarden Dollar Bewertung an

Der Börsengang von Robinhood, einem US-amerikanischer Online-Broker, wird Berichten des von CNN zufolge noch diesen Monat erfolgen. Als möglicher Termin wird der 29.Juli gehandelt. Bei einer Finanzierungsrunde im September 2020 nahm Robinhood 460 Millionen Dollar ein, bei einer Gesamtbewertung von 11,7 Milliarden Dollar. Bei dem bevorstehenden Börsengang sollen circa 2 Milliarden Dollar eingenommen werden und die Bewertung auf 33 Milliarden Dollar verdreifacht werden.

Ungewöhnlich viele Aktien für Privatanleger

Robinhood Markets Inc. hat vor, seinen Kunden direkt in dem von ihnen betriebenen Broker Aktien beim Börsengang anzubieten. Der direkte Verkauf an Privatanleger ist nicht komplett neu. In der Regel werden 1% der Aktien bei einer IPO für Privatanleger reserviert. Robinhood will bei seinem Börsengang diesen Rahmen um ein vielfaches sprengen und bis zu 33% der Anteile an die privaten Investoren verkaufen. Bei einer so großen Firma ist dies eine Premiere die mit mehreren Problemen einhergehen kann.

Was könnte schief laufen?

Robinhood verkauft seine Aktien an die eigene Kundschaft. Diese sind im jünger und aktiver als normale Investoren. Damit geht das Risiko einher, dass diese die ihnen zugewiesenen Aktien schneller wieder verkaufen. Sollten diese Privatanleger schnell verkaufen, wird es durch deren hohe Allokation an neuen Aktien zu schnelleren Kursverfällen kommen, als wenn Robinhood seine Aktien an institutionelle Anleger mit längeren Anlagehorizonten verkauft. Außerdem dürfen Robinhood-Angestellte die bereits Aktien besitzen, bis zu 15% ihrer Anteile direkt am ersten Handelstag veräußern. Zusätzlich dazu hätten die beteiligten Privatanleger nach einem Kursverfall weniger Geld um auf der Plattform zu handeln. Da Robinhood primär an den Handelsvolumen auf seiner Plattform verdient würde dies zu geringeren Einnahmen aus der Geschäftstätigkeit für das Fintech führen.

Robinhoods umstrittenes Geschäftsmodell

Neben den zusätzlichen Risiken die beim Robinhood-Börsengang durch die hohe Allokationsquote an Privatanleger bedingt sind, kommen noch Unsicherheiten beim Geschäftsmodell auf Anleger zu. In seinem S-1 Antrag an die amerikanische Börsenaufsicht nannte das Fintech mehrere Unwägbarkeiten. Robinhood ist nach eigener Aussage besonders anfällig für gesetzgeberische Risiken. Viele der Geschäftspraktiken des sechs Jahre alten Unternehmens sind neu und könnten in Zukunft verboten oder erschwert werden. Dazu gehört die kontroverse “Payment for order Flow”-Methode durch die sich Robinhood zu einem Großteil finanziert. Hierbei werden die Handelsvolumen der Privatanleger auf der Plattform an große Institutionen oder Fonds verkauft. Robinhood verdient so am Spread und nicht wie bei klassischen Brokern an Ordergebühren. Dies stellt in den Augen vieler Beobachter einen inherenten Interessenskonflikt dar. Auch die vielen offenen Gerichtsprozesse, unter anderem bezüglich der Kontroversen im Zusammenhang mit Gamestop, stellen nicht unerhebliche Risiken für Anleger dar. /gw