TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Mittwoch zu Verlusten gekommen. Die Stabilisierung am Vortag erwies sich damit als kurzlebig, was von der weiterhin hohen Verunsicherung im Zuge der Corona-Krise zeugte. Die Vorgaben der US-Börsen, die kräftig zugelegt hatten, verpufften schnell. Lediglich im frühen Handel hatten die asiatischen Börsen noch im Plus gelegen. Die Zahl der täglich erfassten Corona-Infektionen in Südkorea war weiter gestiegen.

Die Entwicklung zeigte einmal mehr die Schwierigkeit, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie einzupreisen. Die weitreichenden Hilfsmaßnahmen, die weltweit und besonders in den USA beschlossen wurden, haben die Börsen bislang nicht beruhigt. Rein vom Umfang her erschienen die Schritte zwar eindrucksvoll, aber so lange die weitere Entwicklung der Epidemie nicht klar sei, bestehe die Gefahr weit höherer als bislang vermuteter Belastungen, merkte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets an. Edgar Walk, Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management, sprach in einer Studie sogar von der merklich gewachsenen "Sorge vor einer neuen Weltwirtschaftskrise."