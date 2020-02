NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Dienstag an ihren positiven Wochenstart angeknüpft. Nach Rekorden für den S&P 500 <US78378X1072> und die Nasdaq-Indizes am Montag versuchte der Dow Jones Industrial <US2605661048> nachzuziehen, schrammte aber bislang knapp an einem Höchststand vorbei. Zuletzt lag der US-Leitindex mit 0,39 Prozent im Plus bei 29 389,99 Punkten. Mit seinem Tageshoch von 29 406 Punkten hatte er den Rekord der Vorwoche nur um knapp 2 Punkte verfehlt.

Der marktbreite S&P 500 zog um weitere 0,56 Prozent um 3370,78 Punkte an. Für den technologielastigen Nasdaq 100 <US6311011026> ging es um 0,55 Prozent auf 9569,43 Punkte nach oben.

Für ein wahres Kursfeuerwerk sorgte die gerichtliche Freigabe der Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint: Aktien von Sprint schossen im frühen Handel um 76 Prozent nach oben und die Papiere von T-Mobile US kletterten um gut 12,5 Prozent. Die amerikanische Telekom-Tochter hat sich im wichtigen US-Kartellrechtsprozess um die Fusion mit dem kleineren Rivalen durchgesetzt. Der zuständige Richter Victor Marrero stimmte dem mehr als 26 Milliarden Dollar (24 Mrd Euro) teuren Deal zu, wie aus seinem am Dienstag veröffentlichten Urteil hervorgeht. Die Unternehmen hatten ihren Zusammenschluss bereits im April 2018 vereinbart.

Für Enttäuschung sorgte dagegen der Ausblick von Under Armour <US9043111072> - die Aktien sackten um 16 Prozent ab. Der Konkurrent von Adidas und Puma rechnet für 2020 mit einem Umsatzrückgang und stellte zudem eine mögliche Restrukturierung in Aussicht./ag/he