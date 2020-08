NEW YORK (dpa-AFX) - Im Sog positiver Unternehmensnachrichten haben in New York am Mittwoch die Technologiestars weitere Rekorde erreicht. Sie trieben auch den technologielastigen Nasdaq 100 zu einer weiteren Bestmarke. In der Spitze stieg das Barometer auf mehr als 11 843 Punkte, zuletzt notierte es knapp darunter mit einem Plus von einem Prozent.

Der Cloudspezialist Salesforce überzeugte mit starken Quartalszahlen und einem angehobenen Umsatzausblick. Der Konzern profitierte in der Corona-Krise von einer robusten Nachfrage von Unternehmenskunden und schraubte daher seine Jahresziele hoch. Analysten reagierten mit positiven Kommentaren und Kurszielanhebungen. Die Papiere sprangen um 27 Prozent hoch und kosteten in der Spitze mit etwas über 276 Dollar so viel wie nie zuvor. Microsoft erreichten im Salesforce-Sog ebenfalls ein Rekordhoch und waren an der Dow-Spitze.

Zudem wird Salesforce am Montag in den US-Leitindex Dow Jones Industrial aufsteigen, für den es am Mittwoch bislang um 0,18 Prozent nach unten ging auf 28 196,55 Zähler. Der marktbreite S&P 500 erreichte dagegen abermals ein Rekordhoch und gewann zuletzt 0,36 Prozent auf 3455,97 Punkte.

In den Fokus rückt nun allmählich das Notenbank-Treffen und die Rede von Fed-Präsident Jerome Powell am Donnerstag. Experten zufolge dürften sich die Anleger bis dahin nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen: "Das Risiko, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, ist einfach zu groß", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Rede bei dem Treffen für nachhaltige Bewegung an den Börsen sorgt.

Um gut 20 Prozent nach oben schnellten nach Halbjahreszahlen die Titel des Mode-Einzelhändlers Urban Outfitters , der mit Umsatz und Gewinn überzeugte.

Auch der Technologiekonzern Hewlett Packard Enterprise überzeugte mit einem besser als erwartet ausgefallenen dritten Geschäftsquartal, was den Aktien ein Plus von fast sieben Prozent bescherte.