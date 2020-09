NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger an der technologielastigen Börse Nasdaq haben auch am zweiten Handelstag der Woche Rekorde gefeiert. Der Nasdaq 100 Index erklomm am Dienstag einen weiteren historischen Höchststand. Es war das zehnte Rekordhoch in den vergangenen zwölf Handelstagen. Zur Schlussglocke rückte der Nasdaq 100 um 1,50 Prozent auf 12 292,86 Zähler vor. Damit knüpfte das von den Tech-Giganten Apple , Microsoft und Amazon dominierte Börsenbarometer nahtlos an den starken Monat August an.

Laut Edward Moya vom Broker Oanda hat die Nasdaq den stärksten Monat August seit dem Jahr 2000 hinter sich. Beim Leitindex Dow Jones Industrial und dem marktbreiten S&P 500 sei es sogar die beste August-Bilanz seit mehr als 30 Jahren gewesen.

Auch der marktbreite S&P 500 erklomm am Dienstag mit plus 0,75 Prozent auf 3526,65 Zähler einen historischen Höchststand. Der Dow rückte um 0,76 Prozent auf 28 645,66 Punkte vor, ihm fehlen zu einem Rekordhoch aber noch gut 900 Punkte. Konjunkturellen Rückenwind erhielten die Kurse auch von dem im August zum vierten Mal in Folge gestiegenen Einkaufsmanagerindex ISM.

Analysten hatten zuletzt immer wieder vor zu hohen Bewertungen vor allem in der Internet-, Chip- und Software-Branche gewarnt. Die Aktienkurse ließen die fundamentalen Wachstumsaussichten der Unternehmen zu weit hinter sich, warnten Experten, es drohe eine Blase in diesem Marktsegment.

Die beiden Schwergewichte Apple und Amazon erreichten neue Höchstkurse. Für Apple-Aktien ging es um 4 Prozent aufwärts und für Amazon um 1,4 Prozent. Die beiden Papiere machen rund ein Viertel des Gesamtgewichts aller 100 Unternehmen des Nasdaq 100 Index aus. Papiere der Google-Holding Alphabet stiegen ebenfalls auf den höchsten Stand ihrer Börsengeschichte.

Rückenwind erhielt die Technologiebranche zudem von Zoom Video . Der Softwarespezialist für Videokonferenzen überzeugte mit den am Vortag nach Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen einmal mehr - die Aktien schossen um gut 40 Prozent hoch, womit sie ihre Rekordrally ebenfalls fortsetzten.

Bei Tesla , einem Zugpferd der vergangenen Wochen, nahmen Investoren dagegen Kursgewinne mit. Die Papiere des Elektroautoherstellers verloren 4,7 Prozent - nachdem sie in den vergangenen drei Wochen um mehr als 80 Prozent nach oben geschnellt waren. Das Unternehmen will das hohe Kursniveau nutzen und das Kapital aufstocken.

An die Spitze des Dow setzten sich die Aktien von Walmart , die mit einem Plus von 6,3 Prozent ebenfalls ein Rekordhoch markierten. Anleger reagierten erfreut auf die offizielle Vorstellung des Kundenbindungsprogramms Walmart+, mit dem der Handelsriese auch Amazon die Stirn bieten will.

Der Eurokurs stieg zum US-Dollar erstmals seit gut zwei Jahren über 1,20 US-Dollar, gab die Gewinne anschließend aber wieder ab. Eine besser als erwartet ausgefallene Stimmung der US-Einkaufsmanager in der Industrie brachte die Wende im Handel mit dem Euro, der zuletzt 1,1913 Dollar kostete. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1987 (Montag: 1,1940) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8342 (0,8375) Euro gekostet.

US-Staatsanleihen litten nicht unter den guten Signalen von der Konjunktur und den Rekorden an den Aktienmärkten. Richtungweisende zehnjährige Papiere legten um 9/32 Punkte auf 99 17/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,67 Prozent./bek/he

- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX -