MAINZ (dpa-AFX) - Nach der CSU dringen auch führende Landespolitiker der CDU auf eine zügige Klärung der Führungsfrage in der Bundespartei. Sie stellen sich damit gegen den Zeitplan von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die eine Klärung von Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz über mehrere Monate hinweg plant.

Die CDU in Rheinland-Pfalz verlangte angesichts der Landtagswahl in einem Jahr Klarheit über die neue Parteispitze bis zum Sommer. "Den geplanten Dezember-Termin halte ich für zu spät", sagte CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Vor der Sommerpause sollte Klarheit herrschen." Die CDU könne es sich nicht leisten, die Führungsfrage bis zum Jahresende offen zu halten. "Über Monate wären wir in erster Linie mit uns selbst beschäftigt." In dieser Zeit würde die dringend nötige Sachpolitik in den Hintergrund rücken.

Nach den bisherigen Plänen sollte die Kanzlerkandidatur beim CDU-Parteitag Anfang Dezember beschlossen werden, auf dem auch die reguläre Neuwahl der Parteispitze ansteht. Kramp-Karrenbauer sieht bisher keine Notwendigkeit, daran zu rütteln. An der Situation habe sich "relativ wenig geändert", der Prozess der Neuaufstellung sollte "bis in den Herbst, in den Winter hinein" gesteuert werden, sagte sie.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier geht davon aus, dass die Entscheidung schneller fällt. "Ich glaube nicht, dass wir so lange warten, sondern wir werden das schneller entscheiden", sagte der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende im Hessischen Rundfunk. Eine Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz lehnte er ab: "Wir möchten nicht den gleichen Zirkus veranstalten wie die Sozialdemokraten. Wir können uns das derzeit nicht erlauben, dass wir uns monatelang mit uns selbst beschäftigen."

Der Hamburger CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg plädierte dafür, dass sich die potenziellen Kandidaten Armin Laschet, Friedrich Merz und Jens Spahn schnellstmöglich verständigten. "Wir brauchen nun ein Führungsteam, das die ganze Partei repräsentiert und gemeinsam Verantwortung übernimmt", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe./pz/DP/nas