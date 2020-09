PRAG (dpa-AFX) - Tschechien hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage einen Rekord bei den Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Am Donnerstag wurden 1382 weitere Fälle verzeichnet, rund 220 mehr als am Vortag. Das gab das Gesundheitsministerium in Prag am Freitag bekannt. Die Zahl der aktuell Infizierten lag bei 11 178. Es hieß, dass die Infektion bei den meisten einen leichten Verlauf nehme. Im Krankenhaus wurden nur knapp 250 Patienten behandelt. Bisher wurden in Tschechien 448 Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung registriert.

Tschechien hat knapp 10,7 Millionen Einwohner. Das deutsche Auswärtige Amt hatte am Mittwoch eine Reisewarnung für die Hauptstadtregion Prag ausgesprochen. Seit Donnerstag gilt in ganz Tschechien wieder eine Maskenpflicht in fast allen Innenräumen sowie in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Regierung kündigte an, dass alle Senioren ab 60 Jahren in den nächsten Tagen per Post fünf kostenlose Mundschutzmasken und eine partikelfiltrierende Atemschutzmaske erhalten sollen. Unterdessen kam es in mehreren Altersheimen zu einem Corona-Ausbruch. Teils half die Armee aus.

Eine regionale Corona-Ampel soll in Tschechien helfen, Maßnahmen gezielter zu ergreifen. Seit Freitag sind neben der besonders betroffenen Hauptstadt Prag auch vier weitere Bezirke in ihrem Umkreis mit der Warnstufe Gelb gekennzeichnet. Diese gilt zudem in Uherske Hradiste (Ungarisch Hradisch) an der Grenze zur Slowakei. Die Warnstufe Gelb bedeutet eine "beginnende Übertragung innerhalb der Gemeinschaft". In Prag wird es vom Montag an verpflichtend sein, sich beim Betreten von Geschäften und Restaurants die Hände zu desinfizieren. Dies soll die Polizei überwachen.

Die Opposition warf Ministerpräsident Andrej Babis vor, zu spät gehandelt zu haben. "Heute ist allen klar, dass die Ausbreitung des Virus praktisch außer Kontrolle geraten ist", kritisierte der Vorsitzende der Bürgerdemokraten (ODS), Petr Fiala, im Parlament. Die Kontaktnachverfolgung mit Handydaten und Corona-App funktioniere nicht wie geplant. In drei Wochen finden in Tschechien Regionalwahlen und Ergänzungswahlen zum Senat statt./hei/DP/eas