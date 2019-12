Der S&P 500 schickt sich in den letzten Handelstagen vor Weihnachten an, die Marke von 3.200 Punkten zu überspringen. Nachdem dem Index am Montag (16.12.) ein furioser Start in die Handelswoche gelang, ließ er es am gestrigen Dienstag ein wenig ruhiger angehen. Dennoch bewegt er sich weiterhin in unmittelbarer Schlagdistanz zur unter psychologischen Aspekten relevanten Marke von 3.200 Punkten. Der Weg für eine vorweihnachtliche Bescherung scheint frei zu sein... Obacht ist dennoch geboten.

Die weltweiten Aktienindizes - und hier vor allem die US-Aktienmärkte - bekamen durch die Einigungen zwischen den USA und China auf ein Teil-Abkommen noch einmal Rückenwind. Die Zeichen der Entspannung im Handelskonflikt sind unübersehbar und das heizte die Rekordjagd im S&P 500 an. Die Rekorde purzelten zuletzt. Dass es dem S&P 500 bislang verwehrt blieb, über die 3.200 Punkte zu springen, ist allenfalls ein Schönheitsfehler der vorweihnachtlichen Hausse. Bis auf knapp 3.198 Punkte schaffte es der Index. Aktuell (per Schlusskurs 17.12.) ist er auf 3.192 Punkte "zurückgefallen".

Doch nicht nur die aktuelle Nachrichtenlage trieb die US-Aktien an. In den USA standen am Montag und Dienstag bereits wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. So lagen der Markit PMI Herstellung und der Markit PMI Dienstleistungen (beide am Montag veröffentlicht) sowie die frischen Daten zur US-Industrieproduktion (am Dienstag veröffentlicht) im Rahmen der Markterwartungen oder aber leicht oberhalb der Markterwartungen. Am Donnerstag und Freitag (20.12.) stehen darüber hinaus noch wichtige Daten an. So wird am morgigen Donnerstag unter anderem der wichtige Philadelphia Fed Herstellungsindex erwartet. Am Freitag geht es dann hoch her. Unter anderem werden US-Daten zum BIP, zu den persönlichen Einkommen, zu Konsumausgaben sowie zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Reuters / Uni Michigan) die letzte volle Handelswoche des Jahres beschließen. Aufgrund der Zahlenflut ist durchaus mit Impulsen auf die (US-)Aktienmärkte zu rechnen. Kommen wir zu den charttechnischen Aspekten im S&P 500.

Wir haben bereits des Öfteren an dieser Stelle darauf verwiesen, dass sich die Bewegung in einem überkauften Stadium befindet. Daran hat sich auch zuletzt nichts geändert. Die Gefahr (plötzlich) einsetzender Gewinnmitnahmen ist daher nicht von der Hand zu weisen. Insofern wäre es wichtig, wenn dem Index möglichst rasch und möglichst dynamisch der Sprung über die 3.200er Marke gelingen würde. Das könnte noch einmal frische Kräfte freisetzen. Idealerweise spielen sich Rücksetzer oberhalb von 3.150 Punkten oder aber 3.070 Punkten (letztes Verlaufstief) ab. Die zentrale Unterstützung sehen wir unverändert im Bereich 3.028 / 3.000 Punkte.

