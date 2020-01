Der S&P 500 kann sich weiterhin oberhalb von 3.300 Punkten halten. Ermüdungstendenzen sind zwar nicht zu leugnen, doch belastbare Anzeichen einer sich abzeichnenden Top-Bildung fehlen unserer Meinung nach weiterhin. In den letzten Handelstagen taten sich vor allem die haussierenden Technologiewerte als maßgeblicher Antriebsfaktor hervor. Einige Werte - unter anderem die zuletzt an dieser Stelle thematisierte Tesla-Aktie - weisen extreme, parabolische Anstiege auf. Einige wichtige Quartalszahlen stehen in der nächsten Woche vor allem im Technologiebereich aber noch an. Dann heißt es für den einen oder anderen Wert, Farbe zu bekennen.

Bislang sind die US-Indizes recht gut durch die aktuelle Quartalsberichtssaison gekommen. Mit Blick auf das exponierte Niveau, das sie mittlerweile erklommen haben, wäre eine positive Fortsetzung des Kapitels wohl von elementarer Bedeutung.

Unter konjunkturellen Aspekten ging es in den letzten Handelstagen vergleichsweise ruhig zu. Im weiteren Verlauf des heutigen Handelstages (23.01.) steht noch die wöchentliche Zahl der US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, als wichtiger Indikator für den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht, auf der Agenda. Am morgigen Freitag werden zudem der Markit PMI Herstellung und der Markit PMI Dienstleistungen veröffentlicht. Die aktuell recht ruhige Phase gibt uns die Gelegenheit, bereits einen Blick in die nächste Woche zu werfen. Vor allem ab Dienstag (28.01.) geht es dann in puncto US-Daten hoch her. So stehen am Dienstag unter anderem die aktuellen Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Güter sowie frische Daten zum US-Verbrauchervertrauen, ermittelt durch das Conference Board, an. Die Schlagzahl bleibt im weiteren Wochenverlauf hoch. Erinnert sei an dieser Stelle noch einmal an die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch (29.01.).

Aus charttechnischer Sicht hält der S&P 500 nach wie vor alle Trümpfe in der Hand, die Aufwärtsbewegung in Richtung 3.400 Punkten auszudehnen. Zuletzt bereitete die Ausbreitung des neuen Coronavirus in China den Marktakteuren Kopfzerbrechen. Ob dieses Thema weiter an Einfluss gewinnen wird, bleibt abzuwarten. Das chinesische Neujahrsfest samt zu erwartenden Reisewelle steht vor der Tür.

Kurzum: Die Bewegung im S&P 500 ist überkauft. Rücksetzer und Gewinnmitnahmen sollten daher nicht überraschen. Unter charttechnischen Aspekten hatten wir diesbezüglich die Zone von 3.250 / 3.200 Punkten in den Fokus gerückt. Neben einer Horizontalunterstützung verläuft in diesem Bereich auch die 38-Tage-Linie. Sollte es darunter gehen, muss unserer Meinung nach die Lage neu überdacht werden.

