Seit Anfang September befindet sich der marktbreite S&P 500 in einer Konsolidierung. Mit dem Auftakt zur aktuellen Handelswoche schien zunächst ein neues Kapitel aufgeschlagen worden zu sein, der Montagshandel (21.09.) gestaltete sich bekanntlich turbulent. Immerhin beruhigte sich die Lage am Dienstag zunächst. Ob es die berühmt-berüchtigte Ruhe vor dem Sturm ist, bleibt noch abzuwarten. Der Index steht aus unserer Sicht zumindest vor einer Bewährungsprobe.

Wichtige Termine stehen an

Der schwache Wochenstart war für den S&P 500 ein herber Schlag ins Kontor. Nicht nur, dass das Thema „Corona“ wieder prominent ins Blickfeld der Investoren rückte, auch charttechnisch geht es so langsam ans Eingemachte. Doch dazu im weiteren Verlauf der Kommentierung mehr. Die nächsten Handelstage sind mit wichtigen Terminen gespickt. Aktuell laufen die Anhörungen bzw. die Reden des US-Notenbankpräsidenten Powell vor dem US-Kongress. Unter konjunkturellen Aspekten wird es bereits im Laufe des heutigen Mittwochs interessant. Nach Redaktionsschluss stehen in den USA der Markit PMI Dienstleistungen und der Markit PMI Herstellung zur Veröffentlichung an. Am morgigen Donnerstag werden die wöchentlichen Erstanträge und Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA erwartet. Diese gelten als wichtige Indikatoren für den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht. Die Handelswoche wird unter konjunkturellen Aspekten am Freitag unter anderem mit den Daten zu den US-Auftragseingängen langlebiger Güter beschlossen.

Charttechnische Lage angespannt

In der ersten Phase der Konsolidierung bzw. Korrektur durchbrach der Index den stark ausgeprägten Aufwärtstrend (rot dargestellt). Der Verlust weitere wichtiger Unterstützungen (unter anderem ist hier Bereich um 3.390 Punkte zu nennen) befeuerte das Korrekturszenario weiter. Zudem wurde die ebenfalls wichtige 38-Tage-Linie bereits unterschritten und damit bärisch gekreuzt. Aus charttechnischer Sicht steht es nun mit dem Erreichen der Zone 3.280 / 3.220 Punkte Spitz auf Knopf. Ein Bruch dieses eminent wichtigen Bereiches könnte weitere Abgaben auf der Unterseite initiieren und die Unterstützungen bei 3.100 Punkten und 3.000 Punkten noch einmal auf den Plan rufen. Das aktuelle Chartbild offeriert aber auch den einen oder anderen positiven Aspekt. So lässt sich die seit Anfang September laufende Korrektur bislang in das Korsett einer bullischen Keil-Formation (grün dargestellt) pressen. Die Chartformationen werden nicht selten über einen aufwärtsgerichteten Ausbruch aufgelöst. Ob es auch in diesem Fall so sein wird, bleibt natürlich abzuwarten. Doch sollte der S&P 500 erneut über die Zone um 3.390 Punkte vorstoßen, könnte sich dieses Szenario installieren…

(S&P 500® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor‘s Financial Services, LLC)

Andere Leser interessierten sich auch für:

Deutsche und Commerzbank – Wohin steuern die Bankaktien?

Cisco Systems und Applied Materials – Spannende charttechnische Konstellationen!

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.