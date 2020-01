Mit Blick auf den aktuellen Kursverlauf des marktbreiten S&P 500 kann einem schon ein wenig schwindelig werden. Der Index schwingt sich in diesen Tagen in luftige Höhen auf. Die bange Frage lautet jedoch: Wann kommt die Konsolidierung respektive die Korrektur?

In den letzten Monaten war es ja des Öfteren so, dass, immer wenn man dachte, nun installiert sich (endlich) ein Konsolidierungsszenario, sich dieses am Ende nur als laues Lüftchen herausstellte. Mehr als ein kurzes Durchatmen bzw. einen kurzen Rücksetzer gab es nicht. Der Eintritt in eine ausgeprägte Konsolidierung, ganz zu schweigen von dem Eintritt in eine Korrektur, wurde immer wieder durch nachströmende Liquidität verhindert. Zuletzt stand der Index zum Jahreswechsel an der Schwelle zur Konsolidierung, doch mehr als eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 3.250 Punkte / 3.200 Punkte sprang nicht dabei heraus.

Die US-Aktienindizes "feiern" noch immer die Unterzeichnung des Teil-Abkommens zwischen den USA und China. Wie lange diese Entspannung im Handelskonflikt die Aktienmärkte noch wird tragen können, bleibt abzuwarten. Unter fundamentalen Aspekten standen zuletzt eine Vielzahl von US-Preis- und Konjunkturdaten auf der Agenda. So lagen zum Beispiel die gestern (Donnerstag, 16.01.) veröffentlichten Daten zu den wichtigen US-Einzelhandelsumsätzen und zum Philadelphia-Fed-Herstellungsindex (als Indikator für den ISM-Index) oberhalb der Erwartungen. Der heutige Wochenausklang wird noch einmal von wichtigen US-Daten bestimmt. Im weiteren Tagesverlauf stehen die Daten zur US-Industrieproduktion und zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Reuters / Uni Michigan) an. In der nächsten Woche geht es in puncto US-Konjunkturdaten eher ruhig zu. Erst am kommenden Freitag nimmt das Thema wieder Fahrt auf. Blicken wir kurz auf die aktuelle charttechnische Konstellation im S&P 500.

Die letzte Verschnaufpause legte der Index zum Jahreswechsel ein, als er im Bereich von 3.200 Punkten bis 3.250 Punkten seitwärts lief. Die Euphorie rund um den "Teil-Deal" trieb den Index auf über 3.300 Punkte. Die Tür in Richtung 3.400 Punkte scheint somit offen zu stehen. Ob er die 3.400er Marke in einem Rutsch erreichen wird, bleibt fraglich. Die Bewegung ist deutlich überkauft. Der Index ist ob des exponierten Kursniveaus anfällig für Korrekturen, aber das ist bekanntlich bereits seit geraumer Zeit der Fall. Noch hat der Index das Momentum auf seiner Seite. Sollten ihn Rücksetzer allerdings unter die 3.200 Punkte führen, muss die Lage neu bewertet werden. Dadurch, dass die 38-Tage-Linie nun diese Zone erreicht hat, ist deren Relevanz gestiegen. Ein Rücksetzer unter die 3.200 Punkte wäre daher aus unserer Sicht ein Warnsignal.

